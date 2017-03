Tromsø lufthavn legger snart frem plan for utvidelsen

– Det er gledelig for Bodø at de får en ny lufthavn og det er tverrpolitisk godt jobbet. Men jeg forventer nå at Tromsø lufthavn får et ordentlig løft fremover nå, sier Ivar Helsing Schrøen, lufthavnsjef i Tromsø.

Og legger til:

– Vi er den byen i Nord-Norge som har størst vekst dersom man ser både næringsliv og reiseliv – det går jo til himmels. Så jeg har virkelig store forventninger når det gjelder investeringer til lufthavnen fremover.

Skisse før påske

Egentlig skulle spaden settes i jorda i 2017, men slik blir det ikke. Schrøen mener ambisjonsnivået ble for høyt.

Tromsø lufthavn jobber nå blant annet med en utvidelse på omtrent 5000 kvadratmeter. Svært viktig er det også å få 15 flyoppstillingsplasser for å i fremtiden kunne håndtere trafikken.

PÅ TROMSØ-BESØK: Ketil Solvik-Olsen (Frp) besøkte mandag Tromsø og ga grønt lys for ny E8. Samtidig lovet han at utvidelsen av Tromsø lufthavn vil komme i gang om ikke lenge. Foto: Fabian Ubeda / NRK

– Ståa er at vi håper å få klar ei skisse innen påske. Denne skal vise hvordan retningen går videre, blant annet med tanke på dimensjon, flyoppstillingsplasser og sikkerhetskontroll. Det jobbes hardt nå. Jeg skal til Oslo onsdag og delta i et styringsgruppemøte for en ny terminal, sier Schrøen.

Mandag ble det klart at Bodø får en ny lufthavn. 2,4 milliarder kroner bevilger regjeringen til å flytte flyplassen i Bodø 900 meter.

Utbygging fra 2018

Utbyggingen i Tromsø ligger på bordet. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier til NRK at et byggeprosjekt vil komme i gang senest, som anslått, i 2018.

– Avinor som eier og driver flyplassen må komme tilbake med detaljene. Planen er å utvide terminalen i det kommende året. Det betyr et bedre tilbud og bedre fasiliteter. I dag er det jo ikke nødvendigvis behagelig for folk som skal ut og fly. Ventefasilitetene oppfattes som ganske trange og litt dårlige, sier Solvik-Olsen.

– Vi hadde håpet at vi skulle komme tidligere i gang med utvidelsen, men den informasjonen jeg får er at tiden er brukt på å få et enda bedre prosjekt som folk vil sette enda større pris på når det står ferdig. Det er rett rundt hjørnet.

«70-tallsstruktur»

Tromsø lufthavn hadde i januar den største trafikkvesten av landets lufthavner. Nær 175 000 passasjerer reiste over Tromsø lufthavn.

Schrøen er klar på at han forventer at det også bevilges en saftig slant til Tromsø lufthavn i Nasjonal transportplan (NTP) 2018 til 2029.

– Vi lever i dag med en terminalstruktur fra 70-tallet. Det merker vi godt, vi som jobber på Tromsø lufthavn, sier han.

– Hvor mye penger trenger Tromsø lufthavn?

– Det tør jeg ikke å anslå.