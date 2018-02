Tromsø flyklubb: – Et stort sjokk

Tromsø flyklubb ble opprettet i 1946, og aldri før har det vært en ulykke med dødelig utfall i klubbens historie.

Fryktet det verste

– Vi fikk en telefon om at det hadde havarert et fly i Svolvær og vi ble straks urolig for at det kunne være Tromsø flyklubb sin maskin, sier formann i Tromsø flyklubb, Yngve Johnsen.

Når han fikk vite at det var et av deres fly, var det et stort sjokk. Han sier at det siste døgnet har vært veldig spesielt, og forteller at styret og medlemmene er sterkt preget av dødsulykken.

Aldri før har Tromsø Flyklubb opplevd dødsfall i klubben. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Styret møttes på klubben umiddelbart etter at de fikk meldingen om at et fly hadde styrtet søndag kveld.

– Etter at vi hadde varslet og snakket med de vi skulle, så inviterte vi de øvrige klubbmedlemmene. Det var stinn brakke, og en dyster stemning. Dette har gått inn på alle.

– Alle kjente de avdøde

Johnsen beskriver de avdøde som veldig aktive klubbmedlemmer, som alle kjente.

– Det er jo et sjokk. Vi har jo en varslingsplan som skal brukes når sånt skjer, så den har blitt fulgt. Det viktigste nå er å tenke mye på de etterlatte.

Flyet som styrtet var av typen Piper PA 28. Det er et av de mest vanlige klubbflyene, sier Johnsen.

Nå venter de på at politiet skal frigi navnene til de avdøde.

Havarikommisjonen er på vei til Svolvær for å finne ut hva som skjedde, i mellomtiden skal flyklubben ha en ny samling mandag kveld, for å snakke sammen og ta vare på hverandre.