Tromsø-advokater risikerer 15 års fengsel

Politiet fikk i Nord-Troms tingrett medhold i at advokatene holdes i varetektsfengsel i fire nye uker. Fengslingsmøtene gikk for lukkede dører.

– Dette er en voldsom stor sak, som involverer mange mennesker, sier politiadvokat Thomas Rye-Holmboe til NRK.

Han forteller at det i forbindelse med saken er gjort et beslag av 66 kilo narkotika. Fredag formiddag bekreftet politiet i en pressemelding at det dreier seg om de 66 kiloene med amfetamin som ble beslaglagt på et hotellrom i Tromsø i oktober i fjor.

Så langt er fem menn siktet i saken. Politiet utelukker ikke at det vil komme flere pågripelser i saken.

Påtaleleder Einar Sparboe Lysnes har tidligere bekreftet overfor NRK at siktelsen mot de to advokatene viser til straffelovens § 232 annet ledd, som gjelder «en meget betydelig mengde narkotika». Denne delen av paragrafen omhandler storhandel med narkotika, og strafferammen er 15 år.

Politiadvokat Thomas Rye-Holmboe i Troms politidistrikt. Foto: LIsa Rypeng / NRK

Stort, internasjonalt nettverk

Det er snakk om det største amfetaminbeslaget som ble gjort i Norge fjor, og det største beslaget som er gjort i Nord-Norge gjennom tidene.

– En stor mengde narkotika er fjernet fra markedet lokalt. Det har en forebyggende effekt. Vi er opptatt av å være tydelige på at narkotika er farlig, ikke minst i forhold til unge. 66 kilo amfetamin er uhorvelig mange brukerdoser, sier Sparboe Lysnes.

Etterforskningen innebærer samarbeid med Kripos og Europol, og politiet i flere land, deriblant tysk politi. Troms-politiet mener beslaget kan knyttes til et stort, internasjonalt nettverk for salg av amfetamin.

Det var i oktober i fjor at politiet beslagla 66 kilo amfetamin på et hotell i Tromsø. Beslaget utgjør rundt 250.000 brukerdoser. Med utgangspunkt i at verdien på stoffet ligger på rundt 500 kroner grammet, har partiet en totalverdi på cirka 33 millioner norske kroner.

En serbisk mann i 40-årene ble pågrepet samme dag som beslaget ble gjort og siktet etter straffelovens § 232, 2. ledd. Han sitter fremdeles i varetekt.

I mars i år ble en mann i 40-årene fra Tromsø arrestert i samme sak. Han sitter også fremdeles i varetekt.

26. mars 2018 ble en tysk statsborger i starten av 40-årene pågrepet i Serbia etter anmodning fra Troms politidistrikt. Han ble begjært utlevert og først fengslet i Serbia. I april ble han utlevert til Norge. Han ble varetektsfengslet 20. april av Nord-Troms tingrett.

21. juni ble de to advokatene pågrepet. De har sittet varetektsfengslet 14 dager i full isolasjon. Begge nekter straffskyld.

Politiadvokat Thomas Rye-Holmboe og forsvarer til en av de siktede advokatene, Bjørn Arild Langenes i Nord-Troms tingrett fredag. Foto: Lisa Rypeng / NRK

Mer enn 66 kilo amfetamin

Politiet skriver i pressemeldingen at de vurderer saken som alvorlig, ikke minst sett i lys av mengden narkotika. Sakskomplekset omfatter innførsel og oppbevaring av narkotika utover enkeltbeslaget av 66 kilo amfetamin.

Politiet vil på nåværende tidspunkt ikke opplyse om mengde eller type narkotika, ei heller når disse forhold skal å ha funnet sted. De vil heller ikke gi informasjon om hvilken rolle politiet mener den enkelte siktede har i saken, likeledes om mistanken knytter seg til hele eller deler av saken.

Nekter for å være del av kriminelt nettverk

En av Tromsø-advokatene som er siktet i saken, representert av advokat Jan Christian Kvanvik, nekter for at han skal ha vært del av et kriminelt nettverk.

Forsvareren til den andre siktede advokaten, Bjørn Arild Langenes, ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet mener det er fare for bevisforspillelse hvis de to løslates, og ber derfor tingrettsdommeren i Nord-Troms tingrett om at de siktede holdes i varetekt i fire nye uker mens politiet etterforsker saken videre.

Påtaleleder Einar Sparboe Lysnes i Troms politidistrikt bekrefter det er tidenes narkotikabeslag i Nord-Norge. Foto: Lisa Rypeng / NRK

– Mistanken mot de to er ikke svekket, sier Sparboe Lysnes til NRK Troms.

Legger lokk på saken

Det er en narkotikasak som har vært preget av uvanlig mye hemmelighold fra politiets side. Politiet har frem til nå ikke ønsket å si noe om hva slags stoff de har beslaglagt og hvor mye.

Politiet har videre besluttet å unnta innholdet i siktelsen fra offentligheten. Pressen har fått innsyn i fengslingskjennelsene, men med forbud mot offentlig gjengivelse.

Påtalemyndigheten ba i forkant av det første fengslingsmøtet fredag om at det skulle gå for lukkede dører, og det aksepterte retten og de siktedes forsvarer. Retten mente at dersom saken gikk for åpne dører ville det bli vanskeligere å oppklare saken.