Troms vil leke med Nordland

Det er Nordland som har invitert til samtaler. Troms ønsker å høre hva Nordland har å tilby. Flertallet i fylkestinget vil ikke at det lages noen intensjonsavtale nå.

– Vi avventer hva som skjer i samtalene med Nordland som fortsetter i januar, før vi eventuelt går videre, sier Svein O. Leiros fra Senterpartiet.

I Troms ønsker det store flertallet en felles region i Nord-Norge, men dette er blokkert etter at Finnmark har sagt nei.

Sagt i debatten

Widar Skogan fra KrF tok ordet i debatten og mente Nord-Norge var overadministrert. Han mener pengene kunne blitt organisert annerledes.

– Vi har mange kompetente arbeidstakere, men alle gjør den samme jobben. Gjennom en sammenslåing vil vi styrke regionen, og fordele tjenesteoppgavene. Da blir vi også en tydeligere stemme fra nord, sier Skogan.

– Det er vanskelig å gå imot et vedtak fra Region Nord-Norge.

Kari-Anne Opsal i Ap sa at de ønsket en region, for å styrke demokratiet og få tilført større og viktigere oppgaver.

Men hun tok også til ordet for at det som alternativ to kan være en løsning å se på fylkesgrensene.

– Grensa mellom Nordland og Troms ble gått opp av en full mann, sa Opsal.

Hun fikk støtte fra Jens Ingvald Olsen fra Rødt, som sa det var en god løsning å endre fylkesgrensene.

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth fra Arbeiderpartiet sa det var et ufravikelig krav at eventuelle nye regioner tilføres makt og myndighet. Hun poengterte samtidig at fylkesrådet i Troms ikke har gitt noen ultimatum til Nordland.

– Vi har hatt den første samtalen. Hvis det viser seg at det er mulig å få til en større region må vi se på hvordan alle kan komme ut som vinnere.

Unge bryr seg ikke om fylkesgrensene: – Hvorfor endre på noe som funker?

Heftige diskusjoner

Fylkestinget i Finnmark har allerede sagt nei til å slå seg sammen med Troms. De mener fylkene står for langt fra hverandre, og det vanker usikkerhet rundt hvor stor politisk makt Finnmark vil få.

Men Nordland flørter med tanken. Diskusjonen om sammenslåing tok en overraskende vending da fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), gikk på talerstolen på fylkestinget i Nordland tidligere i desember. Da ba han om støtte til å skrive under en intensjonsavtale om sammenslåing med Troms.

Det kom i kjølvannet av en åpen krangel om hvem som skal stjele hvilke kommuner fra hverandre. Troms ville ta «hele Ofoten» fra Nordland, Nordland ville ta «hele Sør-Troms» fra Troms.

Det er regjeringen som har åpnet for at alle fylker i landet skal snakke sammen om mulig sammenslåing. De vil at 19 fylker skal bli til 10 regioner innen 2020. Men som NRK tidligere har fortalt, er lokalpolitikere er redde for at Stortinget vil tvinge fylkene til å bli større regioner uten å være tydelige på hvilke ansvarsområder og oppgaver regionene skal ha.