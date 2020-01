– Dette er mest ironi og humor i en sak som har en underliggende begrunnelse. Jeg mener at vi bør ha en konsekvensutredning først og så kan man eventuelt vedta et vern.

Det sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som deltok på fylkesårsmøte til Troms og Finnmark Høyre i Tromsø i helgen.

Oslo Høyre vedtok på sitt årsmøte samme helg, at de vil verne havområdet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – mot konsekvensutredning og oljeutvinning.

Vedtaket er del av en større miljøresolusjon som ble fattet enstemmig. Her er partiet også positive til utbygging av vindkraft til havs og på land.

Forsvarsministeren mener det kan ha to negative konsekvenser ved å gjøre politiske vedtak uten at kunnskapsgrunnlaget er til stede.

Troms og Finnmark Høyre vedtok følgende uttalelse innsendt av Frank Bakke-Jensen på fylkesårsmøtet for 2019. Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Det første er at det kan bli et galt vedtak og for det andre så fratar de lokal- og regionalpolitikerne muligheten til å delta i en såpass viktig politisk sak, mener Jensen.

På Troms og Finnmark Høyre sin nettside skriver forsvarsministeren flere punkter mot vedtaket Oslo Høyre har gjort.

Blant annet skriver han:

Den gamle NRK tomta på Marienlyst reguleres som vindmøllepark. Frank Bakke-Jensen

– Vi bruker humor og ironi altfor sjeldent i politikken. Det må vi gjøre mer av, mener forsvarsministeren.

Eksisterende Kongens gate omdøpes til Gaten hvor Hans Majestet ikke bor, samme prinsipp innføres for Dronningens og Prinsens gate. Frank Bakke-Jensen

– Om man leser punktene så vil nok de fleste i Oslo mene det er uhørt at noen fra andre deler av landet skal begynne å blande seg i den type regulering av byen deres, sier Jensen.

Ingen nye eller restaurerte bygg i Oslo kommune kan overstige fem etasjer. Det er for mange av oss besøkende unaturlig og ubehagelig å måtte kneise nakken for å sjekke hva klokken er. Frank Bakke-Jensen

– I tillegg er det sånn for oss som bruker sola for å vite hvilken tid det er på døgnet, så er det vanskelig med så mange høye bygninger rundt, mener Jensen.

– Veldig typisk Frank Bakke-Jensen

Lederen i Oslo Høyre, Heidi Nordby Lunde, er latterfull når hun svarer NRK. Hun mener denne responsen er veldig typisk Frank Bakke-Jensen og har hans navn over hele seg.

– For det første syns jeg det er en fantastisk respons på en sak hvor vi er uenige, men jeg er glad for at Troms og Finnmark Høyre faktisk responderer på den måten, sier Lunde.

Hun syns ikke det er ekstremt kontroversielt det Oslo Høyre kommer med og vil understreke at denne debatten har vært gjennom fem regjeringsplattformer. Gjennom alt fra rødgrønne regjeringen til blåblå og Granavold-erklæringen, ifølge Lunde.

– Selv om de ønsker varig vern mot oljeboring så er de ikke imot næringsutvikling. Nord skal få vår varme støtte til å drive næringsutvikling.

– Jeg syns det er veldig konstruktiv og det er et helt fantastisk sjikane som sikkert mange føler er vel fortjent. Sånn type respons burde vi egentlig ha mer av i politikken fordi det gjør tunge debatter litt lettere, sier Lunde.