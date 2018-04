Tre snøskred i Nord-Troms: – Føler oss sikre på at ingen er tatt

– Luftambulansehelikopter fra UNN har gjort søk i området, det samme har SeaKing-helikopter fra Banak og to Bell-helikopter fra Bardufoss gjort. Det er ikke gjort noen funn, derfor avslutter vi søket og har dimittert mannskapene, sier operasjonsleder i Troms politidistrikt, Morten Augensen.

Rundt klokka 15 torsdag fikk politiet melding om at det hadde gått tre forskjellige snøskred på Svartfjellet ved Rotsunddalen. Det ble sendt ut store styrker til området.

– Vi føler oss sikre på at ingen er tatt av disse tre skredene etter å ha gjort flere helikoptersøk, sier Augensen til NRK.

Sender ikke mannskap inn i skredområdet

Han forteller at det ikke er forsvarlig å sende redningsmannskaper inn i området på grunn av skredfaren.

– Vi er kjempeglad for at vi kunne bruke såpass mange helikoptre som vi kunne i dag, hadde ikke det vært mulig hadde vi hatt en kjempeutfordring.

Det ble observert flere skispor i området. Tidligere torsdag har det vært et utenlandsk turfølge på ni personer i området, og Augensen mener det var deres spor som ble observert.

– Disse ni personene er gjort rede for, og skredene er nok gått etter at de hadde forlatt stedet. Skredet går nemlig over skisporene deres.

– Veldig synd at de tar slike sjanser

Operasjonsleder Morten Augensen sier at de og flere andre etater har advart om skredfare i lang tid, men at folk likevel drar på fhjellet.

– Jeg skjønner det godt med den fantastiske naturen vi har med flotte fjell, spesielt når det er turister som har reist langt for å gå på topptur. Men det er veldig synd at de tar slike sjanser.

Området der skredene har gått er et populært område der mange skiturister ferdes.

Senest onsdag gikk det et skred i Kvænangen der et utenlandsk turfølge på 12 personer ble tatt. Også den gangen gikk det bra.