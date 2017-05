Tom Høgli er cupmester i Danmark

Høgli satt på tribunen, fortsatt ikke klar for spill etter en lårskade.

– Dette var en kamp de det sto mye på spill. Det er de to store rivalene her i Danmark. Det var et sinnssykt bra trøkk og utrolig viktig at vi klarte å hale i land en seier her, sier Høgli til NRK etter kampen.

Klubben har tatt «the double» to år på rad, altså gull både i serie og i cup:

– Det er en vanvittig prestasjon All Ære til Ståle Solbakken og hans team, måten de har bygget opp laget og klubben på, sier Høgli.

– En stor klubb

Alle målene i kampen kom i andre omgang. En halv time før slutt utlignet Brøndby Københavns 1 – 0-ledelse, men to mål på de siste ti minuttene sørget for at hovedstadslaget forsvaret cupgullet.

– Enn så lenge er vi størst og best i Danmark, og jeg håper vi kan fortsette med det i mange år til. Det ligger et veldig bra fundament i klubben, og det ser ut som at dette kan være en stor klubb i mange år fremover, sier han.

Det skal i så fall ikke Høgli være en del av. Forsvarsspilleren har en avtale med Tromsø IL om å vende til ishavsbyen. Egentlig var avtalen fra nå til sommeren og ut 2022-sesongen, men på grunn av skadesituasjonen i FC København er overgangen utsatt.