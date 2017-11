To skadd i bussulykka ved Kilpis

To turister skal være skadd etter at en turistbuss med 30 japanere kjørte av veien, to kilometer inn på finsk side fra Kilpisjärvi. Fra norsk sid er det sendt to politibiler, to ambulanser og en brannbil. Det er svært sterk vind i området og dårlig sikt, og 10 minusgrader. Det er ikke mulig å sendte inn redningshelikopter til ulykkesstedet, sier politiet i Tromsø.