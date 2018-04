To personer tatt av skred

To utenlandske skiturister ble i formiddag tatt av skred i Kvænangen i Nord-Troms. De to er gjort rede for, er ved bevissthet, men skadeomfanget er ellers ikke kjent, opplyser politiet. De to var del av et utenlandsk turfølge på 12 da skredet gikk.