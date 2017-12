To personer alvorlig skadet etter tunnelulykke

Politiet i Tromsø fikk rundt klokken halv seks lørdag morgen melding om en møteulykke i Breivikatunnellen i Tromsø. Både politi, brannvesen og ambulanse rykket ut.

To biler var involvert, og totalt seks personer er sendt til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– De skadde er fire menn og to kvinner. To personer har fått alvorlige skader, mens de fire andre har lettere til moderate skader. Alle er stabil, og til behandling, opplyser Jan Fredrik Frantzen i pressevakta ved UNN.

Politiet hadde tidlig lørdag morgen ikke oversikt over skadefanget. Det ble først opplyst om at tre av de involverte var hardt skadet, og at skadeomfanget til de tre andre var ukjent.

En person skal ha vært fastklemt.

Ukjent årsak

Operasjonsleder Steinar Gudmundsen i Troms politidistrikt sier det er for tidlig å si noe om årsaken til ulykken, og at politiet i morgentimene lørdag etterforsker saken.

– Tunnelen vil være stengt i en periode fremover, slik at vi får sikret materiale på åstedet.

Politiet opplyser om at det er store materielle skader som følge av ulykken.

SISTE: Politiet opplyser like før klokken 08.30 at tunnelen er ryddet og åpen for trafikk.

Flere ulykker

Også sent fredag kveld var tre biler og seks personer involvert i en ulykke på E8 i Tromsø. Alle nødetater rykket ut, men politiet opplyste senere om at det var mindre personskader etter en påkjørsel bakfra.

Veien var stengt en periode, men åpnet når veien var ryddet.

