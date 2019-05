To omkommet i skred på Svalbard

Den omkomne kvinnen og mannen jobber på den polske forskningsstasjonen i Hornsund. Da de ikke kom tilbake som avtalt innen søndag morgen, dro mannskap fra stasjonen ut for å lete etter dem, opplyser Sysselmannen.

Ble funnet i vanskelig område

– Vi sendte et helikopter med lege og politi fra Sysselmannen for å undersøke hva som har skjedd, samt følge opp de øvrige ansatte på basen.

De to omkomne ble funnet noen timer senere av mannskapet fra basen. Området de ble funnet i beskrives som vanskelig tilgjengelig, og ligger under fjellet Kamkrona øst for stasjonen. De skal ha falt flere hundre meter nedover en bratt fjellside.

– I forbindelse med brudd i en skavel har de falt ned fra fjellet 600-700 meter, forklarer Sysselmann Kjerstin Askholt.

Letemannskaper fant mannen og kvinnen i et utilgjengelig område under fjellet Kamkrona ved Hornsund.

Kjent turområde

De to omkomne er iløpet av dagen hentet ut av området og bragt til Longyearbyen, opplyser Askholt.

Det er til vanlig 14 personer på den polske forskningsstasjonen i Hornsund, som ligger cirka 13 mil sør for Longyearbyen opplyser sysselmannen.

Sysselmann Kjerstin Askholt sier det nå jobbes med å varsle de pårørende. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Kamkrona er kjent for de som oppholder seg ved Hornsund, sier sysselmannen.

– Det er et flott område med god utsikt, og sånn sett er det et sted fok søker til på tur forklarer Askholt.

NRK har vært i kontakt med mannskap på den polske forskningsstasjonen. De foreløpig ikke lov å si noe om det som har skjedd.