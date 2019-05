To fisketurister omkom da båten kantret utenfor Senja

De to russiske statsborgerne, begge menn i 50-årene, dro ut fra bygda Torsken i en åpen 19-fots plastbåt i 10-tiden tirsdag formiddag. Siste livstegn var ved 14-tiden.

– De to savnede skal ha forsøkt å ringe til to andre russere ved fiskecampen i 14-tiden på dagen, men linjen var for dårlig til at de oppfattet hva som ble sagt. De varslet innehaveren av fiskecampen ved 17.30-tiden. Innehaveren dro selv ut med båt for se etter de savnede og meldte fra til politiet da han ikke kunne finne dem nordvest av Månes, sier pressemedarbeider Knut Haarvik ved Hovedredningssentralen Nord-Norge til NRK.

Tre redningsskøyter og en fiskebåt deltok i søket. Et Sea King redningshelikopter fra Bodø og et NH-90-helikopter fra kystvaktskipet «Andenes» deltok også.

De ble også gjort strandsøk på kystlinja innenfor den kantrede båten. HRS meldte også at personell fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp skulle flys finn i området, fra tettstedet Gryllefjord på Senja.

Begge døde

Båten til de to savnede ble funnet klokka 22. Den hadde kantret.

Klokka 22.43 opplyste HRS at én person var funnet i vannet vest for Senja. Han ble flydd inn til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.

Klokka 23.05 ble søket avsluttet. Da var begge de savnede funnet i sjøen. Den siste personen ble funnet nært land.

Ved midnatt bekreftet politiet til NRK at begge er omkomne.

Operasjonsleder i politiet Beate Helberg sier kun den første av de to personene ble flydd til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

– Personen ble erklært død på UNN like etter klokken 23. Person nummer to ble erklært død på funnstedet, mer eller mindre umiddelbart, sier hun.

De to russiske turistene gikk ut med den åpne båten fra bygda Torsken på Senja. Foto: Linda Pedersen / NRK

Godt kjent i området

Været i området var skiftende med en del vind og regn i løpet av dagen. Det var tung sjø i 14-tiden, men god sikt.

De to russiske turistene hadde vært i Torsken flere ganger og var godt kjent. Båten de førte hadde en førti hestekrefter stor motor.

NRK har vært i kontakt med personen som leide ut båt til de russiske fisketuristene, men han vil ikke uttale seg om hendelsen foreløpig.

Kommunen mobiliserer

Ordfører i Torsken kommune Fred Ove Flakstad sa til NRK, mens søket av de da savnede turistene pågikk, at kommunen mobiliserte.

– Vi har nettopp fått melding om hendelsen og har satt ned et team. Vi har tatt kontakt med redningsetatene lokalt slik at de er orientert om situasjonen, sa Flakstad til NRK.

Det er en rekke turistbedrifter på Senja som driver utleie av små båter til fiske.