To advokater og fem andre tiltalt etter svært stort narkotikabeslag

– Riksadvokaten har beordret tiltale i straffesak mot fem personer for innførsel, oppbevaring og salg av amfetamin, eller medvirkning til dette. Dette gjelder tre norske statsborgere, en tysk og en bulgarsk statsborger. Stoffet har kommet til Tromsø ved to anledninger, et parti på 17 kilo høsten 2016 og et parti på 70 kilo høsten 2017. Disse personene er vurdert til å ha utøvet handlingene som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, sier statsadvokat i Troms og Finnmark, Hugo Henstein.

Det er totalt fem personer det nå er tatt ut tiltale mot, blant dem tre Tromsø-menn – to av dem tidligere advokater. En av dem har erkjent befatning med nær to kilo amfetamin.

Begge advokatene satt varetektsfengslet i lang tid i 2018. Åtte personer var opprinnelig siktet i sakskomplekset, og politiet ønsket at syv av dem skulle tiltales.

– Det vil bli vurdert tiltale mot ytterligere en person for samme forhold. Dette gjelder en tysk statsborger som for tiden sitter i varetekt i Spania, men ventes overført til Norge med det første. For en annen siktet, en tysk statsborger, overføres straffesaken til tyske myndigheter for videre oppfølging. For en av de tiltalte er det forent til felles behandling en tiltale for som advokat å ha begått bedrageri og underslag, opplyser statsadvokaten videre.

Saken kommer opp for Nord-Troms tingrett 30. september, og det er satt av fem uker til saken.

Risikerer 21 års fengsel

De fem, også de to Tromsø-advokatene er tiltalt etter paragraf 232 i straffeloven. Den omhandler grov narkotikaovertredelse.

– Strafferammen etter tiltalen er inntil 21 års fengsel, sier statsadvokaten til NRK.

Arild Langenes representerer advokaten som ifølge tiltalen skal ha bestilt flybilletter og formidlet kontakt mellom flere andre tiltalte. Han skal goså ha deltatt under oppgjør ved salg av amfetamin.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, og nekter en hver befatning med denne saka. Men at tiltalen skulle bli slik som dette, kom ikke som noen overraskelse, sier han.

Den andre advokaten er også tiltalt etter paragraf 231 for ulovlig å ha oppbevart 43 gram kokain. For han får også paragraf 79 anvendelse. Den omhandler «den som har gjort seg skyldig i flere lovbrudd, gjentakelser og organisert kriminalitet». Her kan straffen dobles men ikke over seks år.

Mannens forsvarer, Jan Christian Kvanvik, sier klienten hans er svært overrasket over innholdet i tiltalen og omfanget av den

– Han erkjenner delvis straffskyld for befatning med to kilo amfetamin, men tiltalen er langt mer alvorlig enn det. Vurdert ut fra bevissituasjonen kommer dette overraskende på oss. Her vil jeg nok si at påtalemyndigheten fremstår som ambisiøs.

Opprullingen av det politiet mener er et internasjonalt distribusjonsnettverk for amfetamin, startet med pågripelsen av en serbisk mann på et hotellrom i Tromsø sentrum høsten 2017. På hotellrommet fant politiet 66 kilo amfetamin.

Rekordbeslaget i Tromsø Ekspandér faktaboks I oktober 2017 beslagla Troms politidistrikt 66 kilo amfetamin på et hotell i Tromsø sentrum. Det er det største narkotikabeslaget i Nord-Norge gjennom tidene.

Sakskomplekset omfatter innførsel og oppbevaring av narkotika utover dette enkeltbeslaget, og har en strafferamme på inntil 15 års fengsel.

Totalt åtte personer var siktet i saken: En mann i starten av 40-årene fra Serbia ble pågrepet samme dag som beslaget og siktet for grov narkotikaovertredelse som omfatter meget betydelig mengde. Siktede ble varetektsfengslet og sitter fortsatt fengslet. Fem norske statsborgere, deriblant to Tromsø-advokater, alle i 30- og 40-årene. To tysk statsborger. Den ene ble pågrepet i Serbia 26. mars etter anmodning fra Troms politidistrikt. Han ble utlevert til Norge og sitter nå varetektsfengslet i Troms. Den andre ble pågrepet av spansk politi i Barcelona den 23. august.



Største beslaget i Norge i 2017

Det er det største amfetaminbeslaget som ble gjort i Norge i 2017, og tidenes beslag i Nord-Norge.

Etterforskningen viser at den enorme mengden narkotika var ment for det nordnorske markedet.

– Det har vært en omfattende etterforskning, sier statsadvokaten.

Troms politidistrikt har hatt bistand fra Trøndelag politidistrikt, Finnmark politidistrikt, Kripos og tyske myndigheter i etterforskningen.