Tiltalte i Sjøvegan-saken: – Vi hadde et intimt forhold

Det skriver Folkebladet i dag.

Dette kommer til å bli tiltaltes forklaring på hvordan hans DNA kan knyttes til drapsstedet når rettssaken mot ham starter 13. mars i Nord-Troms tingrett. Mannen, som var 17 år i 1998, nekter å ha noe med drapet å gjøre.

Han ble pågrepet på Gardermoen i juni i fjor, etter at saken var blitt gjenopptatt året før. Alt av beviser var blitt gjennomgått på nytt, og med ny teknologi, samsvarte mannens avgitte DNA nå med DNA-funn på stedet i 1998.

Ifølge mannens forsvarere skal tiltalte i fjor sommer ha fortalt politiet om forholdet han hadde til Bendiktsen, før han ble konfrontert med DNA-sporet som var funnet.

– Dette ser vi også på som viktig i saken. Vår klient forklarer seg troverdig og veldig detaljert om forholdet til Bendiktsen, sier mannens ene forsvarer, Daniel Storrvik til Folkebladet.

NRK var fredag formiddag i kontakt med forsvarer Alexander Greaker, men verken han eller hans kollega hadde tid til å la seg intervjue. Begge to var da på vei inn i Tromsø fengsel for å ha et møte med sin klient.

Ny forklaring

Tiltalte, som er fra Sri Lanka, kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker i 1997, og ble bosatt på Sjøvegan. Han var en av 2000 menn som måtte avgi hårprøve til politiet, og han var også inne til avhør etter drapet.

I dette avhøret sa han ingenting om noe forhold.

Ifølge politiet var hans relasjon til den drepte at han hadde utført hagearbeid for henne en stund før drapet fant sted.

Mannen bodde på Sjøvegan til i 1999. Ti år senere ble han utvist fra Norge etter å ha blitt dømt for en rekke straffbare forhold.

I februar i år ble mannen tiltalt for å ha voldtatt og drept 59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen. Bendiktsen skal ha blitt drept med minst 13 knivstikk. Mannen er også tiltalt for å ha satt fyr på huset hennes i forsøk på å skjule ugjerningen.

Den tiltalte 38-åringen nekter for å ha noe med drapet på Marie-Louise Bendiktsen å gjøre. Foto: NRK

Fester ikke lit til forklaringen

At den tiltalte 38-åringen i retten vil fortelle at han hadde et forhold til Marie-Louise Bendiktsen, er politiet godt kjent med. Det sier statsadvokat Torstein Lindquister, som fører saken for påtalemyndigheten når den starter i Nord-Troms tingrett 13. mars.

– Det er ikke noe nytt for oss, og det har en del av etterforskningen vår i 2018 rettet fokus inn mot, nettopp for å se om forklaringen kan stemme. Gjennom tiltalen har vi tilkjennegjort at vi ikke fester lit til hans forklaring. Dette kommer vi tilbake til under bevisførselen. Det blir et sentralt tema under hovedforhandlingen. Både vitner og andre opplysninger kan gi et bilde av situasjonen slik den var den gangen, i 1998, sier statsadvokat Torstein

Statsadvokat Torstein Lindquister sier påtalemyndigheten ikke fester lit til tiltaltes forklaring. Foto: Eskil Mehren / NRK

Linquister.

– Men hvilke andre bevis enn DNA har dere i saken?

– Dette er en tjue år gammel sak som har vært etterforsket i det vide og det brede i alle år. Nå har vi et spor vi har etterforsket ut fra i 2018, og det vil bli en bredt anlagt bevisførsel med mange vitner, tekniske bevis, andre opplysninger som gjør at vi mener saken er godt opplyst, så retten kan ta en riktig avgjørelse.

– Hinsides enhver fornuft

Den dagen tiltalen mot 38-åringen var klar, sa Trond Bendiktsen, sønnen til den drepte, at han hadde en kvalmende anelse om hvordan tiltalte kom til å forklare at hans DNA ble funnet på stedet.

– Med min bakgrunn som journalist, deriblant en periode som krimreporter, har jeg en ganske god kvalmende forutanelse om hvordan tiltalte kommer til å forklare funnet av hans DNA på åstedet. Dette kommer til å legge ytterligere sten til byrden for alle oss som var glad i mamma, sa han til NRK.

Han oppfordret alle til å vise edruelighet i reaksjoner og kommentarer i forbindelse med saken, og minnet om at forsvarerne bare gjør en jobb.

– Jeg gruer meg til rettssaken, men ser fram til kanskje å få riktig person stilt til ansvar for en sak som har plaget oss alle kontinuerlig i over 20 år.

I dag ønsker ikke Bendiktsen å bli intervjuet. I et skriftlig tilsvar til Folkebladet skriver han at påstandene fra tiltalte er så hinsides enhver fornuft og sannsynlighet at han sliter med å finne ord for å beskrive det.

– Og uansett: Mamma ble drept med mer enn ti knivstikk, og jeg sliter i hvert fall med å tro at det også var «frivillig», skriver Bendiktsen.