Tiltalt for uaktsomt drap etter jaktulykke – Erkjenner ikke straffskyld

Ulykka skjedde 28. februar i år. De to var på revejakt på et avfallsanlegg i Balsfjord i Troms. Mads Håvard Larsen lå på en komposthaug der han drev med ådseljakt på rev.

80 meter unna var 41-åringen også på jakt. Han brukte et termisk kikkertsikte montert på en Browning X-bolt , 223 kaliber. Han ser varmeutslag i kikkertsiktet og skyter ett skudd. Skuddet treffer Mads Håvard Larsen i hodet, og han dør momentant.

– Har opptrådt aktsomt

Den tiltalte mannen erkjenner ikke straffskyld sier mannens forsvarer Trygve Staff

– Han mener han har opptrådt så aktsomt som overhode mulig, og erkjenner derfor ikke straffskyld etter tiltalen. Her er det snakk om en jeger som har forårsaket en grusom ulykke, men spørsmålet er om han skal straffes for det, sier Staff.

Staff sier mannen er prega av ulykken, og tar det svært tungt. – Denne saken er jo en tragedie fra A til Å. Det hele var en forferdelig ulykke.

Rekonstruerte ulykken

Kort tid etter ulykken er både Kripos og tiltalte på plass på avfallsanlegget. Her gir 41-åringen en grundig forklaring av det som skjedde på kvelden da ulykka skjedde. Han trodde han var alene på området der han jaktet. Han hadde parkert inne på anlegget, mens Larsen hadde parkert langs E6.

Kripos gjorde også 3d skanning av området der ulykka skjedde Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Vi har et godt bilde av det som skjedde. Både basert på tiltaltes forklaring, og det som kom fram under rekonstruksjon av ulykka. Det sier førstestatsadvokat Lars Fause.

Ulovlige våpen

Mannen er også tiltalt for brudd på våpenloven, etter at han overtok tre hagler og en rifle fra sin far uten tillatelser fra politiet. Våpenet som ble brukt i jaktulykka var registrert og godkjent.

Tidspunkt for rettssaken er ikke fastsatt, men den komme opp i løpet av høsten.