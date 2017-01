Tiltalen klar i overgrepssak: 75 barn involvert

Politiet startet etterforskningen i mars i fjor. En mann i 20-årene var mistenkt for overgrep mot flere barn.

Etter hvert som etterforskningen skred frem, avdekket politiet en svært omfattende sak. Nå foreligger tiltalen i saken.

Totalt er 75 barn involvert. De fleste fra Tromsø, men også barn fra Troms generelt, Nordland, Hedmark, Vestfold og Agder.

Han skal i hovedsak ha brukt en falsk Facebook-profil og Skype for å komme i kontakt med barna, og lurt dem til å tro at han var ei jente på 15 år. Han har lånt et bilde av ei kjent blogger.

Tiltalen omfatter også fysiske seksuelle overgrep mot åtte barn under 16 år. Ifølge Nordlys er skal fire av disse barna ha vært under 14 år da overgrepene skjedde.

Dette er saken Ekspandér faktaboks I mars startet politiet i Tromsø etterforskning mot en mann i 20-årene. Den er nå ferdig etterforsket

Mannen er tiltalt for overgrep mot 75 personer. Totalt inneholder tiltalen 83 poster, og 179 er avhørt så langt

69 av de fornærmede er gutter, og seks er jenter.

Mannen har utgitt seg for å være en 15 år gammel jente og tatt kontakt med barn i alderen 12-15 år

Han har så forledet dem til å utføre seksuelle handlinger på seg selv via webkamera, eller sende han intime bilder og videoer. Flere av barna er under 14 år. Juridisk er dette sidestilt med voldtekt av barn under 14 år, og har en strafferamme på inntil ti år

Han er også siktet for fysiske seksuelle overgrep mot åtte fornærmede. Det alvorligste tilfellet er fra 2010, og omfatter voldtekt av barn under 14 år

De fornærmede barna er fra Troms, Nordland, Hedmark, Vestfold og Agder

Rettssaken er forhåndsberammet i Nord-Troms tingrett fra 6. februar 2017. Det er satt av seks uker til saken.