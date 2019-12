Tilstanden til jentene som ble hentet opp fra sjøen er fremdeles livstruende

– Ut ifra den informasjonen vi har fått fra Rikshospitalet, er tilstanden deres uendret. Den er fortsatt kritisk og livstruende, sier politistasjonssjef Anita Hermandsen i Tromsø.

Det var mandag ettermiddag at en kvinne i 20-årene og hennes tre døtre ble hentet opp livløse fra sjøen ved Fagereng i Tromsø. De ble funnet 8–10 meter fra land og det ble gitt førstehjelp på stedet før de ble brakt til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø.

Det var klokka 17.28 mandag at politiet fikk melding fra en forbipasserende om at det var observert en barnevogn ved Fagereng på Tromsøya, og at det gikk spor ned til vannet.

Politiet slo alarm og det ble satt i verk en storstilt redningsaksjon. Det var politipatruljen på stedet som hentet opp de fire fra vannet.

Samme kveld ble det bekreftet at den eldste jenta på sju år var omkommet. Også kvinnen døde etter hendelsen.

Hendelsen i Tromsø etterforskes som en straffesak der moren til de tre jentene er siktet for drap og drapsforsøk.

Derfor har den døde kvinnen status som sikta Ekspandér faktaboks Politiet er pålagt å etterforske alvorlige straffbare handlinger, også når den antatte gjerningspersonen er død. Én av hypotesene politiet jobber ut fra i Tromsø-saken, er at kvinnen i 20-årene har påført død og kritisk skade på sine tre barn. Når politiet bestemmer seg for å ta beslag i kvinnens eiendeler, for eksempel telefonen hennes, blir hun per definisjon siktet i saken. Det er ingen sammenheng mellom at det tas ut en siktelse og at de skadelidende får status som fornærmet. Fornærmede har rett på bistandsadvokat i saker der det er grunn til å tro at de får betydelig skade på kropp eller helse som følge av handlingen som er begått. Les mer i Lov om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven).

Far er sammen med barna

Faren har status som vitne i saken. Han ble hentet på hjemmeadresse og ble frivillig med på politistasjon til avhør mandag kveld.

Han er nå på Rikshospitalet i Oslo sammen med de to yngste barna.

Bistandsadvokat for faren og de tre barna, Erik Ringberg, sier han har fortsatt ikke hatt kontakt med faren.

– Men jeg er i løpende kontakt via politiet.

Forbipasserende varslet politiet mandag klokken 17.28 om at fotspor ledet ned til sjøen ved Fagereng i Tromsø. Det ble funnet en barnevogn i nærheten og støvler i vannkanten. Foto: Tipser

Kan ha tatt buss til sør-Tromsøya

En av teoriene til politiet er at kvinnen i 20-årene, som nå er siktet for drap og drapsforsøk, kan ha tatt buss til sør-Tromsøya.

– Vi kartlegger alle muligheter. Det vi gjør nå er å fortsette med vitneavhør og kartlegge de bevegelser som har vært i løpet av dagen og tiden før det tragiske skjedde, sier Anita Hermansen.

Politiet har allerede snakket med om lag 20 vitner i saken.

– Vi ønsker å komme i kontakt med vitner som også kan si noe om bevegelser tidligere på dagen, sier Hermansen.

Politiet jobber også med å få mer kunnskap om familien. De har blant annet beslaglagt mobiltelefonene til alle i familien.

– Vi jobber systematisk framover, både med avhør og gjennomgang av beslaglagte gjenstander som telefoner og data. Sammen skal det gi oss et bedre bilde av hva som har skjedd og hvorfor det kunne skje.

Politiet har så langt avhørt om lag 20 vitner i saken, opplyser politistasjonssjef i Tromsø, Anita Hermansen. Foto: Petter Strøm / NRK

Opprinnelig fra Sudan

Alle de fire som ble hentet opp fra sjøen er opprinnelig fra Sudan, men har midlertidig oppholdstillatelse i Norge.

Far til barna kom til Norge i 2015, og mor kom i 2017 etter søknad om familiegjenforening. Familien er ikke kjent av politiet fra før.

Familien på fem bodde sammen i en bolig i Tromsø. Faren er i jobb, moren var tilknyttet et introduksjonsprogram i kommunen og barna gikk på skole og i barnehage. De skal ikke ha hatt noen øvrig familie i Tromsø.