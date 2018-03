TIL-kamp avlyst på grunn av snøvær

Årets første eliteseriekamp på Alfheim er avlyst på grunn av kraftig snøvær. Det bekrefter både Tromsø Idrettslag og Norges Fotballforbund.

Det har snødd kraftig i Tromsø det siste døgnet, og banemannskapene har jobbet på spreng for å holde matta fri for snø. Det hjalp ikke, for like før avspark klokka 1800 besluttet dommer Sigrud Kringstad at kampen måtte utsettes.



– Tromsø har tatt alle mulige forholdsregler og iverksatt alle nødvendige tiltak. Men det snøværet vi fikk inn mot kampen er umulig å gardere seg mot. Dommeren hadde ikke annet valg enn å utsette kampen. NFF vil beramme kampen på nytt så raskt som mulig i samråd med klubbene, skriver Rune Pedersen, seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i Norges Fotballforbund i en pressemelding.

TIL-trener Simo Valakari støtter beslutningen om å avlyse kampen.

– Det var en riktig avgjørelse, for vi må tenke på sikkerheten til spillerne. Nå er det så glatt at man ikke kan stå på føttene. I tillegg er det dårlig sikt, sier Valakari.

Ifølge Norges fotballforbund finne en ny dato for kampen så snart som mulig.