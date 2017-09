Tidligere sjef i Luftfartstilsynet skal lede FlyViking

– Jeg har jobbet i flere selskaper, jeg har vært på myndighetenes side som luftfartsdirektør og jeg kjenner rammene og rammeverket godt, sier Richardsen.

Den nye direktøren er også godt kjent med lavprissegmentet og han mener selv at hans kunnskaper skal bidra til å holde kostnadene nede samtidig som de skal holde en høy standard.

– Erfaren leder med relevant bakgrunn

Det var tidligere i dag det ble kjent gjennom en pressemelding at Richardsen tar over som toppsjef i FlyViking.

Styreleder Ola Olsen svært fornøyd med å få Richardsen med på laget.

– Heine er en erfaren leder med svært relevant bakgrunn fra luftfart både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Han har også alle de kvalitetene vi har ønsket oss fra en leder som skal ta selskapet og våre ansatte videre. Selskapet er nå langt på vei ferdig med etableringsfasen, og står nå overfor en fase hvor selskapet fokuserer på den løpende daglige drift, samtidig som vi skal håndtere utfordringene knyttet til en betydelig ekspansjon i tiden fremover.

FlyViking AS åpnet en ny rute mellom Bodø og Trondheim i går. Foto: Svein R. Sandve / FlyViking/NRK

For tiden bor Heine Richardsen i Bodø og det skal han fortsatt gjøre, selv om hans nye arbeidsgiver har hovedkontor i Lyngen.

– Når man jobber i luftfarten så er man jo vant til å pendle, men det er jo også muligheter å jobbe fra ulike baser, sier han til NRK.

Slutter etter eget ønske

Dette betyr at Stein Terje Dahl slutter som toppsjef i FlyViking. Han sier det ikke er noe dramatikk i det.

Stein Terje Dahl sier han har gjort jobben han hadde sagt ja til og at han overflaten stafettpinnen til andre. Foto: Lars Bjørn Martinsen / NRK

– Min bakgrunn har vært å etablere ting og så har andre overtatt driften. Jeg har vært med å bygge hovedflyplass, jeg har slått sammen SAS og Braathen og nå har jeg fått FlyViking opp å stå med suveren punktlighet og regularitet. Da er andre flinkere enn meg til å kjøre løpet videre, sier han til NRK.

Han avviser at det at han slutter har noe å gjøre med konflikter innad i ledelse og styre., blant annet om hvor hovedkontoret skal ligge. Majoritetseier Ola Giæver har ment at kontoret skal ligge i Lyngen for å spare penger, mens andre deler av styret vært uenig i det.

Dahl sier de har flyttet inn i nye fine lokaler i Tromsø.

Han har stor tro på selskapets framtid. I går ble det åpnet en ny rute mellom Bodø og Trondheim.

– Responsen fra dem som var med på turen, reisebyråer og andre viser at grunnlaget for selskapet er der, sier han.