Tidligere sentral politiker har tilstått grovt underslag

Den tidligere politikeren fra Troms, som har hatt sentrale verv, er tiltalt for å ha overført penger fra en av partiets kontoer til sin egen konto vinteren 2018. Totalt er det snakk om nærmere 150 000 kroner som vedkommende skal ha brukt til private formål. Pengene er betalt tilbake.

I tiltalen, som ble kjent i desember i fjor, blir underslaget beskrevet som grovt.

– Det er særlig er lagt vekt på at verdien av det underslåtte beløpet er betydelig, og fordi underslaget er begått ved brudd på en særlig tillit som følger med et verv, står det i tiltalen.

NRK har vært i kontakt med den tiltaltes talsperson.

– Dette omhandler en familie som har vært i en ekstrem situasjon og dyp krise. Fokus nå er å legge dette bak seg og bygge livet videre.

Gruppelederen for partiet sa den gang til NRK at ingenting kriminelt har skjedd, og at de ikke manglet noen penger, men politiet valgte altså likevel å ta ut tiltale.

– Uforbeholden tilståelse

Saken var egentlig berammet til å gå i retten i februar, men det var før politiet hadde fått snakket med den tiltalte eks-politikeren.

– Vedkommende har gitt det som kan oppfattes som en uforbeholden tilståelse, sier politiadvokat Mona Madsen til NRK.

Tingretten vil fredag avgjøre om vilkårene for en tilståelsesdom er til stede. Vedkommendes forsvarer ønsker ikke å kommentere saken.

Partiet benekter underslag

Partiet som den tiltalte innrømmer å ha underslått penger fra, mener fortsatt at ingenting kriminelt har skjedd. Gruppelederen i partiet sier til NRK at vedkommende har hatt full tillit i sin rolle i partiet.

– Vi mangler ingen penger, og jeg ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

NRK har også vært i kontakt med partiledelsen sentralt, som heller ikke ønsker å kommentere saken.