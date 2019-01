Tidligere sentral politiker dømt til fengsel for grovt underslag

Politikeren, som har hatt sentrale verv, er dømt for å ha overført penger fra en av partiets kontoer til sin egen konto vinteren 2018. Totalt er det snakk om 147 000 kroner som vedkommende brukte til private formål.

Vedkommende forklarte i tingretten fredag at overføringen var ment som et kortsiktig lån, og understreket at beløpet ble tilbakebetalt i løpet av få dager. Videre ble det forklart at vedkommende var i en presset situasjon, og var ikke klar over at lånet var ulovlig. Politikeren angrer på pengeoverføringen.

– Hadde jeg spurt, hadde jeg sikkert fått låne pengene. Jeg har gjort en feil, sa politikeren i tingretten.

– Menneskelig uskyldig, men rettslig galt

– Vedkommende er veldig glad for at det nå er over, og har behov for ro, sier forsvarer, Roar Edvardsen.

Edvardsen sier beløpet er i nedre grense for grovt underslag.

– Min klient har ikke forsøkt å skjule «lånet». Menneskelig uskyldig, men rettslig galt, sa Edvardsen i tingretten.

Vedkommende vedtok dommen på stedet.

Partiet benekter underslag

Gruppelederen for partiet har tidligere sagt til NRK at de ikke manglet noen penger, og ikke hadde anmeldt noe forhold om underslag. Lederen sa også at den nå dømte hadde hatt full tillit i sin rolle i partiet.

Politiet valgte likevel å ta ut tiltale i desember i fjor.

Gruppelederen sier til NRK at han ikke vil kommentere saken ytterligere.

NRK har også vært i kontakt med partiledelsen sentralt, som heller ikke ønsker å kommentere saken.