Tidligere generalsekretær: – Det gjør vondt å vite at vi burde gjort mer

Mandag ba statsadvokaten politiet om å foreta innledende undersøkelser av anklager mot tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise.

Søndag opplyste Høyre at det er kommet inn til sammen 21 varsler til partiet siden 11. januar, dagen etter at Riise trakk seg. Varslene er fordelt på tolv ulike personer, og ti av de 21 varslene gjelder Kristian Tonning Riise.

Tidligere generalsekretær i Unge Høyre, Erlend Svardal Bøe er i dag leder for Høyres bystyregruppe i Tromsø. Han vedgår at det var rykter i partiet, blant annet om alkohol og seksuell omgang.

– Men det er også enkelte hendelser du kunne ha hørt om, men som du ikke visste detaljer om eller omstendighetene rundt. Og det skulle en selvfølgelig gått i dybden på. Det er vondt å tenke på at en ikke gjorde. Det er nok mange som føler på det ansvaret. Jeg er en av dem, sier han.

Ikke i nærheten av å vite alt

– Men var det ting det var vanskelig å snakke om?

– Det var slik at når jeg fikk vite om ting, så ble det tatt opp. Men ja, det har vært vanskelig. Jeg har ikke vært i nærheten av å vite detaljer og omfang.

– Hvilket forhold har du selv hatt til Kristian Tonning Riise, har dere vært veldig gode venner?

– Vi har vært venner ja. Og slik blir det ofte i politikken at når en omgås mye, så omgås en kanskje også på fritida. Men det er ikke et argument for at ting ikke skal bli tatt opp. For det har jo blitt gjort.

– Har vennskapet gjort at ting ikke har blitt tatt opp?

– Enkelte ting har vært utfordrende ved enkelte anledninger, men det har ikke vært til hinder for at ting har blitt tatt opp. Så skjønner jeg at andre har opplevd det som vanskelig å ta opp ting med meg fordi en oppfatter at relasjonen har vært vennskap. Men i politikken skal man være profesjonelle og klare å ta opp vanskelige ting.

– Gjør vondt å tenke på

Bør var sekretær for valgkomiteen da Tonniing Riise ble gjenvalgt som Unge Høyre-leder. Han vedgår at han burde orientert valgkomiteen bedre om det han var klar over.

– Det gjør vondt å tenke på at jeg ikke gikk mer inn på ting jeg hadde hørt.

Bøe sier han har gått nøye gjennom det han har visst om saka og funnet ut hva han har visst og ikke har visst.

– Men så viser jo saka at det har vært vanskelig å ha kunnskap om omfanget, sier han.