«Norge er et land med majestetiske fjorder, og med en kystlinje som smelter sammen med havet. Og den beste måten å få sett alt på er kanskje med bil.»

Slik starter artikkelen fra den britiske avisen The Telegraph. Avisen anbefaler ni nasjonale turistveier i Norge som de mener er blant verdens mest spektakulære.

Og en av de aller vakreste finner vi i Nord-Norge og på Senja, skriver avisen:

– Øya har alltid vært vakker, men den har tidligere vært utilgjengelig for andre enn lokale fiskere. Nå knytter en svingete vei landsbyene sammen. Det gjør det mulig for vanlige turister å utforske området.

Utkikkspunktet ved Bergsbotn på Senja har blitt et svært populært stoppested på veien ned fra fjellet. Foto: Torgeir Skeie/NRK

The Telegraph har også en vei i Lofoten, mellom Å og Raftsundet, blant kjøreturene på sin toppliste. Også Helgelandskysten er nevnt.

Dette er de andre kjøreturene avisa omtaler som de mest spennende i Norge:

Atlanterhavsvegen

Hardanger

Gaularfjellet

Trollstigen

Jæren

Ryfylke

Midnattssola og nordlyset skiller seg ut

Siv Sandvik i Nordnorsk reiseliv er mer enn fornøyd med beskrivelsene i storavisen.

Siw Sandvik i Nordnorsk Reiseliv tror at både midnattssola og nordlyset er attraktive for turistene. Foto: Martin Hall Larsen / NRK

– Vi har samarbeidet med det britiske markedet i mange år. Det er kjempeflott at et så stort mediehus som The Telegraph fremhever tre av reisemålene i Nord-Norge.

Hun tror at særlig midnattssola og nordlyset er det som lokker folk nordover, og som gjør at tre av veien på listen er i Nord-Norge.

Men hun er ikke redd for at det skal bli for mange turister.

– Men det som er viktig er at turister ivaretar naturen og at vi kan levere bærekraftig reiseopplevelser, sier Sandvik.

Jobbet aktivt i med turistveier i 25 år

Det er Statens vegvesen som forvalter kjøreruten. De har også opplevd økende besøk fra norske turister.

Ytterst på neset mellom Steinfjorden og Ersfjorden ligger rasteplassen Tungeneset. Det er fjellet Oksen som har de skarpe tindene i nord. Den populære attraksjonen er en del av Nasjonale turistveger. Foto: Hugo Fagermo / Statens Vegvesen

– Det er alltid stimulerende når man får oppmerksomhet i utlandet for vår jobb med turistveier med spennende arkitektur i flott natur.

Det sier Per Ritzler som har ansvar for media og internasjonale kontakter i Statens vegvesen.

Han forteller at Norge er særegen ved å ha bygget turistveier som spiller på spenstig arkitektur og natur.

Britiske avisen The Telegraph løfter frem ni nasjonale turistveier fra Norge en artikkel. Foto: Skjermdump The Telegraph

– I andre land er turistområdene ofte temabasert. Men de er ikke så rendyrket som vi har i Norge, med rasteplasser, stopp-punkter, utsiktsplasser i spenstig arkitektur, forteller Ritzler.

På slutten av 1990-tallet fikk Statens vegvesen et prøveprosjekt der de skulle utvikle nasjonale turistveier.

– Etter 2000 har vi jobbet med å utvikle 18 strekninger. Vi har brukt arkitektur og kunst i naturen for å få flere til å velge Norge som sitt ferieland. Slik styrkes også næringen i distriktene.

Ritzler mener at det å bli nevnt i en britisk avis kan ha flere effekter.

– Vi har sett at turismen øker, og den kan øke mer når steder blir nevnt i slike aviser. Flere tenker at dette er plasser de vil besøke, sier Ritzler.

Norsk natur nevnes jevnlig i store aviser

Med flere besøk vil det sette fart på reise- og næringslivet langs veiene, mener Ritzler.

– En langsiktig effekt er at det styrker Norges omdømme. Vi står sterkere som en fremstående design- og arkitekturnasjon. Det er en posisjon Norge har fått i de senere 10–15 årene ved å jevnlig bli nevnt i internasjonale aviser, sier han.

– Veistandarden blir nevnt som en utfordring. Er det klart for flere turister?

– Turistveiene har bidratt til å flytte turiststrømmen, fra steder med et veldig stort trøkk, til andre steder som ikke har vært et like etablert, sier Ritzler.

Tredje etappe i sykkelrittet Arctic Race of Norway på Senja i 2015. Flere mener TV-bildene fra sykkelrittet har vært med på å gjøre Senja kjent internasjonalt. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Men det er også flere som har etterlyst bedre infrastruktur, og særlig når stadig flere turister kommer til øya.

Investerer millioner på «eventyrøya»

Før årsskiftet ble det kjent at Thor Hushovd og alpinist Aksel Lund Svindal er med i to store prosjekter på Senja.

Til sammen kan det bli investert for 500–600 millioner kroner i to hoteller på og ved den fjellrike øya i Troms, på folkemunne ofte omtalt som «eventyrøya».

– Senja er et fantastisk sted i Norge. Det er ikke en uoppdaget perle, men et sted som har et enormt potensial. Det har jeg og flere andre veldig troa på, sier Thor Hushovd.

Skal man se nordlys må man ut på nattetid. Men da er det meste av fasiliteter på Senja stengt. Foto: Senja Experience

Senja, som er Fastlands-Norges nest største øy, har tidligere ofte blitt beskrevet som et Lofoten uten turister.

Men de siste årene har stadig flere kommet. Flere mener bilder fra blant annet sykkelrittet Arctic Race of Norway kan ha vært med på å lokke flere.

Flere mindre reiselivsbedrifter merker også et oppsving. De ønsker kjendisene og flere turister velkommen, men etterlyser bedre infrastruktur om Senja skal bli «et nytt Lofoten».

– De må starte i riktig ende. Det er ikke brede nok veger til store busser, som kan skape trafikkfarlige situasjoner. Man må lære av feil man har gjort i Lofoten, og sørge for at det mest nødvendige som parkeringsplasser, toaletter og søppeldunker er på plass først, sier reiselivsoperatøren Rikki Martin Langnes til NRK.