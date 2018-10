Tester «gigadroner» som kan bekjempe globale kriser

Den er to meter lang, har et vingespenn på over fem meter, er norskprodusert og høres ut som en motorsag. Dronen skytes ut av en rampe fra Elvenes flystripe i Salangen. I buken har den et nedsenkbart kamera som kan brukes til overvåking.

Det er ny teknologi basert på droner og avansert informasjonsflyt som testes ut i Troms, på vegne av belgiske myndigheter og ESA, den europeiske romfartsorganisasjonen.

Norge fremst i verden

Stefan Adriaensen, forsker fra Belgia sier det er ideelt å teste ut dronen i Nord-Norge. Her kan man gjennomføre flyvningen selv om det er annen flytrafikk i lufta. I Belgia er luftrommet for fullt. Foto: Nils Mehren / NRK

Det norske forsknings- og innovasjonsselskapet NORUT, som er ledende på droneteknologi, er med på laget.

– Norge og spesielt NORUT ligger fremst i verden med erfaringer med å fly slike droner. Det hadde vært svært vanskelig å få dette til i Belgia, blant annet fordi vi har store begrensninger på hvor vi kan fly, sier forsker ved Flemish Institute for Technological Research i Belgia, Stefan Adriaensen.

Han forklarer at her kan de gjennomføre flyvningen selv om det er annen flytrafikk i lufta. Det er ikke mulig i Belgia fordi luftrommet er for fullt.

Nils Håheim–Saers, som er operativ ansvarlig i NORUT, sier arbeidet hittil har vært krevende, men at det har løsnet.

– Nå har vi laget en ny metode for å gjøre om video til bilder som er søkbare i et kart i sanntid, sier han.

Sender video i sanntid

Nils Håheim-Saers er operativ leder i NORUT. Mener teknologien kan bety mye for hvordan man jobber ved store hendelser som oljesøl. Foto: Nils Mehren / NRK

Det som skjer er at videoen fra dronen, som i dette tilfellet skal finne en båt utenfor Engenes, sender video og bilder til en kraftig datamaskin i Belgia, så gjøres dette om til bilder som mates inn i et søkbart kartverk.

– Bildene sendes til et senter i Belgia, via et avansert antennesystem på flyplassen i Elvenes, sier Håheim-Saers.

Bildene tas ned ved hjelp av norsk kommunikasjonsteknologi.

Nils Håheim–Saers mener dette kan bety mye for hvordan man jobber ved store hendelser, som oljesøl.

– Gitt at det skulle skje en hendelse, så vil man ha raskere tilgang til viktige data som kan avgjøre hvordan man håndterer hendelsen.

Stor nytte for hele verden

Adriaensen sier utstyret har mange bruksområder og at metoden de tester ut i Salangen kan spres over hele verden.

– Det er ikke bare vi i Belgia som trenger det, men det kan ha stor nytte i alle områder. For eksempel ved jordskjelv og skogbranner.

Håheim-Saers ved NORUT synes det er spennende at de ble spurt av Belgia om hjelp på drone- og feltbiten.

– Det var et behov den belgiske føderasjonen hadde, å distribuere data til de som var oppdragsgivere uten å måtte oppsøke et operasjonsrom, eller behandle video og analysere det lenge for å få det i et kart, sier Nils Håheim-Saers ved NORUT.