Tar «fjellfiene» til et nytt nivå: – De vanlige bildene blir for kjedelige

– Vi skulle egentlig helt opp, men det var noen steiner der som vi ikke kom forbi, forteller Joakim Jørgensen (21) og Isak Hamnes Johansen (20).

Iført hvite T-skjorter, shorts, pannebånd og ikke minst tennissokker, står de på ei slette like under Brosmetinden (525 m.o.h) på Kvaløya i Troms og spiller bordtennis. Bordet har de båret opp sjøl i lag med Otine Degerstrøm Hanssen og Helene Enoksen. Nå knipser jentene bilder av guttene, mens forbipasserende sperrer opp øynene.

Å spille bordtennis til fjells er ikke noe du vanligvis gjør. Nettopp derfor var dette et naturlig konsept for én av toppene Mountain Concept besøker i sommer. Foto: Marit Kolberg / NRK

For hva i alle dager er det denne vennegjengen holder på med?

Jo, målet deres er å ta fjellbilder som vekker oppmerksomhet og sprer glede på sosiale medier. På Instagram har de kontoen Mountain Concept, der de legger ut de ville stuntene sine. Ideen er å fotografere scener som i utgangspunktet er helt unaturlige på fjellet. Da holder det ikke å vrenge av seg skjorta og snu ryggen til kameraet.

– Vi syns de vanlige bildene fort blir litt kjedelige. Men dette syns vi er kult, og andre synes også at det er kult, så nå bare peiser vi på videre, sier gutta, der de står med hver sine bordtennisracketer.

1238 meter over havet, på Tromsdalstinden, ble dette bildet tatt. Foto: privat

Restaurant

Dagens fotoseanse er den andre av mange fotoseanser de planlegger i sommer. For hver topp har de et nytt konsept. Det første stuntet deres var på Tromsdalstinden tirsdag. 1238 meter over havet, etter mer enn sju timers strev og slit, rigget de seg til med et restaurantbord fra O'Learys, grønnrutete duk, meny og stearinlys. Så skiftet Joakim og Isak til dress og slips og satte seg til bords, mens Gaute Skjærvik Johnsen spilte servitør. Med kveldssola i horisonten og Tromsø by i bakgrunnen ble det flotte bilder som senere ble delt på Instagram.

– Det var et slit å bære opp bord og stoler og utstyr, men det var verdt det.

Både strevet opp og forberedelsene på toppen ble filmet av Otine Degerstrøm Hanssen. Filmen kan du se her:

Grand finale

Nå skal vennegjengen fra Tromsø knake ut noen gode ideer til neste fjelltopp. Målet er ti topper med ti ulike temaer.

– Det eneste vi har klart for oss, er hva vi skal gjøre på den aller siste fjelltoppen. Der har vi konseptet klart og det blir heftig. Vi tror det vil vekke internasjonal oppmerksomhet, sier Joakim Jørgensen.

Underveis lærer vennegjengen hva som er mulig å få til i forhold til ulike hindringer på vei mot toppen.

– I dag har vi for eksempel lært at hvis vi skal bære noe så tungt som et bordtennisbord, så må det være hardt underlag og ikke myr.