Tar 800 kroner for å la turistene ake i offentlig bakke

Midt oppe på Tromsøya ligger Charlottenlund, en akebakke som er åpen for alle. Kommunen legger til rette ved å preparere løypa, og de har bygd gapahuker hvor du kan tenne bål i ly fra den sure vinden som av og til pisker her oppe.

En kveld i januar hyler seks britiske turister seg nedover bakken på akebrett av myk plast.

– Dette er et skikkelig adrenalinkick, sier Anna Longford.

Hun har betalt 800 kroner for å kunne rulle i snøen i den offentlige akebakken.

– Overvurderte turistene

– Vi har tatt feil om hva vinterturistene ønsker. Vi har overvurdert turistenes kjennskap til vinter, sier Arild Røkenes, reiselivsforsker ved UiT Norges arktiske universitet.

Lenge trodde nemlig reiselivsaktørene i Nord-Norge at vinterturistene ville ha ekstreme toppturer og snøskuterturer på flere timer. Tromsø Outdoor tenkte også slik. Men de har etter hvert forstått at turistene er ute etter enkle opplevelser på akebrett og langrennsski.

– Det er klart at de kunne dratt til Charlottenlund på egen hånd, men mange ønsker kontakt med en guide. De vil at det skal være trygt, så vi kjører dem til og fra, tenner bål og serverer litt å spise, sier Magne Aarbø, daglig leder i Tromsø Outdoor.

De tilbyr alt fra hundesledeturer og nordlyssafari, til turer på langrennsski, truger, og aking.

– Det enkle er ofte det beste, sier Aarbø, mens britene dundrer ned bakken på akebrett bak han.

– Dette akebrettet er enkelt, og tåler røff behandling. Rattkjelker blir for kompliserte, sier daglig leder i Tromsø Outdoor, Magne Aarbø. Foto: Eskil Mehren / NRK

– Dere tar det kanskje for gitt

Og britene på Charlottenlund har ingen problemer med å betale flere hundre kroner per person, for aking, trugetur og bålkos.

– Jeg tror dere nordmenn som har tilgang på dette hele tiden tar det litt for gitt. For oss, som ikke er vant til denne type forhold, synes dette er storartet. Og kulden gjør ingenting, så her er vi, sier Sharon Lane-Kielsky.