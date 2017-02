Sysselmannen usikker på sikkerheten – trekker ut mannskaper

Like etter klokken 14 i dag, tirsdag, er det kraftig snøvær i Longyearbyen.

– Snøen hoper seg opp i fjellsidene her, og det må vi være obs på og vurdere opp mot økende skredfare igjen, sier sysselmannsoverbetjent Ole Jakob Malmo til NRK.

Sysselmannen trekker derfor mannskaper ut av det aktuelle området.

– Det har samlet seg opp snø på nytt i det området der skredet løsnet. Det er litt uavklart hvordan skredfaren er på stedet, sier Malmo.

Sysselmannen vil ha bistand fra NVE for å vurdere skredfaren og få vite om de kan jobbe på stedet.

Ingen skadd eller savnet

Sysselmannen har opplyst at en bygning er truffet av skredet. Så langt har Sysselmannen konstatert at det ikke er personer i bygningen:

– Foreløpig er det ingen som er savnet. Det er heller ingen som er meldt skadet, sier Malmo.

Skredet i Longyearbyen tirsdag gikk fra fjellet Sukkertoppen like ved det området det i 2015 gikk et skred som krevde to menneskeliv.

Blir kritisert

Flere i området har vært kritiske til at det ikke ble iverksatt evakuering tidligere, før skredet gikk.

– Vi har forholdt oss til de skredvarslene som er forelagt, og de tilbakemeldingene vi har fått ut fra de vurderingene som har vært gjort, sier han.

Malmo synes innsatsen til alle som har hjulpet til har vært veldig bra.

– Det var masse redningsmannskaper raskt på stedet like eter hendelsen, sier han.

NRK oppdaterer.