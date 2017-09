Syria-rettssaka starter: – Uskyldig, mener forsvarer

Den 38 år gamle norsk-syreren tok for tre år siden med seg kone og fem barn fra Senja til Syria. Nå er har tiltalt for å ha planlagt og deltatt i terror med IS.

– Ikke skyldig, svarer hovedforsvarer Nils Christian Nordhus.

Han har sittet fengslet siden han kom hjem til Norge etter en drøy måned i Syria høsten 2014.

Denne saken vakte dessuten oppsikt fordi han skal ha lurt sin kone og fem barn fra Senja inn i Syria mot deres vilje.

I Brennpunkt-dokumentaren forteller ekskona Ruth Meyer Johansen om hva hun opplevde, på det som skulle være en ferietur i Tyrkia.

Nær grensa til Syria fikk hun mistanke om at noe var galt:

Etter en måned med krigen rasende rundt seg, ble den yngste datteren til Ruth Meyer Johansen og den tiltalte alvorlig syk, og familien reiste tilbake til Norge. Her ble mannen fengslet og først tiltalt for frihetsberøvelse.

Men han ble han frikjent fordi Senja tingrett ikke mener det var bevist at frihetsberøvelse er ulovlig i Tyrkia og Syria. I neste uke skal statsadvokaten avgjøre om det kommer en ny tiltale på frihetsberøvelse.

Saken som starter i dag og skal vare i to uker, handler altså om terror.

Endret motivasjon over tid

Ekstremismeforsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Lars Gule, skal vitne som sakkyndig under rettssaka. Han mener denne saken skiller seg ut fra andre saker om Syriafarere blant annet fordi det begynte med en sak om frihetsberøvelse.

Ekstremismeforsker Lars Gule skal vitne som sakkyndig under rettssaka som starter i dag. Foto: NRK

– Det har vi ikke sett i de andre sakene som har vært for retten så langt, sier han til NRK.

Gule konstaterer at det er snakk om et kort opphold, og stiller spørsmål ved hvor mye man kan ha klart å gjøre på så kort tid. Han er spent på forklaringer fra tiltalte og fra vitner.

– Som forsker er jeg mest spent på motivene og ideologien til de som reiser. Og her ser vi noen fellestrekk og noen forskjeller med tidligere saker.

Han beskriver en endring over tid, fra et ønske om å bekjempe undertrykkende regimer gjennom militær innsats, til et ønske om å bosette seg i muslimske samfunn.

– Vi har sett at motivasjonen til de som reiser i dag kan handle mer om et ønske om å forsvare de sanne muslimene, sier Gule.

PST anslår at rundt 100 nordmenn har dratt til Syria. 20 er antatt drept og om lag 40 har kommet tilbake.

De som har kommet tilbake har fått fengselsstraffer på om lag 7 til 8 år, og førstestatsadvokat Jan Fredrik Glent mener denne saken er like alvorlig