Sykepleierforbundet om Ingebrigtsen–avgang: – Forferdelig trist

– Jeg syns dette er forferdelig trist. Jeg har kjent direktøren i mange år. Det bildet som vises i media nå, kjenner jeg ikke igjen.

Det sier foretakstillitsvalgt i Norsk sykepleierforbund på Universitetssykehuset Nord-Norge, May-Britt Martinsen.

I ettermiddag ble det kjent at UNN-direktøren, styrelederen og nestlederen trekker seg på dagen. Bakgrunnen er de påståtte truslene Ingebrigtsen skal ha kommet med i forkant av at PCI-saken skulle behandles.

– Jeg syns ikke det er bra å drive med trusler, men det er to forskjellige opplevelser om hva som har skjedd. Og jeg syns Helse Nord har håndtert denne saken helt forkastelig, sier Martinsen.

– Har sauset det til

Martinsen har sjøl sittet i styret ved UNN i mange år.

– Vi som ansatte har selvfølgelig hatt våre fighter med direktøren. Men jeg opplever Tor Ingebrigtsen som en rolig og sindig kar, så jeg får ikke dette til å stemme.

Hun tror situasjonen blir vanskelig framover.

– Det blir en kjempetøff situasjon. Helse Nord har virkelig sauset det til. Nå skal vi få en ny direktør. Hvordan blir det når han skal jobbe med det betente miljøet vi har fått mellom UNN og Bodø?, spør hun.

Styreleder Marianne Telle i Helse Nord er fredag ettermiddag ikke tilgjengelig for kommentar. I en pressemelding går det fram at hun ikke vil kommentere dagens hendelser, utover at hun er fornøyd med at et nytt, midlertidig UNN-styre er på plass.

– Tjener saken

I Den norske legeforening blir nyheten om Ingebrigtsens umiddelbare avgang tatt godt i mot. President i Legeforeningen, Marit Hermansen sier følgende i en pressemelding:

President Marit Hemansen i legeforeningen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Thomas Barstad Eckhoff/Den norske legeforening

– Denne beslutningen er første steg i å skape ro ved UNN og Helse Nord. I kjølvannet av denne alvorlige avsløringen, ville det vært umulig for Tor Ingebrigtsen å fortsette som sykehusdirektør ut oppsigelsestiden. Det tjener også saken at styreleder ved UNN trekker seg.

Hermansen fortsetter:

– Ukulturen stikker like fullt dypere enn bare denne konkrete hendelsen. Våre tillitsvalgte har i årevis meldt ifra om en sviktende ledelses- og pasientsikkerhetskultur ved sykehuset, men lite har skjedd. Nå er det avgjørende at alle stener snus, slik at UNN kan begynne å se fremover.

Eivind Mikalsen er innsatt som styreleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Helga Marie Bjerke er konstituert som nestleder. Begge har vært medlemmer siden 2014.

Styret i UNN har utnevnt viseadministrerende direktør Marit Lind som administrerende direktør i UNN.