Svekket flyberedskap i Nord: – Nå må helseministeren på banen

Det har vært knyttet spenning til hva som skulle skje da flyselskapet Babcock overtok luftambulansetjenesten i Norge, natt til 1. juli.

– 1. juli anses flyberedskapen å være tilfredsstillende, med noe begrenset kapasitet på kortbane, skriver Luftambulansetjenesten på sine nettsider.

Også Babcock sier at alt har gått som planlagt.

Informasjon NRK har fått, viser at virkeligheten er litt annerledes.

Kan ikke lande

Luftambulansetjenesten viser på sine nettsider til hvor mange fly som er i beredskap hele døgnet.

De siste dagene har denne oversikten vist at det var to vanlige fly og fire ekstrafly i beredskap mandag.

Tirsdag hadde de tre vanlige fly, og tre ekstrafly i beredskap fram til klokken 13.30.

Men de informerer ikke om hvilke type fly det er snakk om.

En oversikt fra flyoperasjonsbasen ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), viser at de fleste flyene ikke kan lande eller lette fra mindre flyplasser.

Dette inkluderer flyplassene i Hammerfest, Berlevåg, Båtsfjord, Hånningsvåg, Mehamn, Vadsø, Vardø og Sørkjosen.

Etter det NRK erfarer, har det for det meste vært situasjonen de to siste døgnene.

Dette skyldes at de fleste flyene som kan lande på kortbanenettet har vært brukt i opptrening av personell.

Flyparken til Babcock Ekspandér faktaboks Tre innleide ambulanse-jetfly. Kan ikke lande på kortbanenettet.

Et innleid Beech B250, av samme type som Babcock skal bruke. Men dette flyet er leid inn fra Sverige, og ikke tilpasset det norske kortbanenettet.

Ni Beech B250 som kan fly på kortbanenett. Men de har for det meste blitt brukt til å trene personell de siste dagene.

JETFLY: Her er et av jetflyene Babcock har leid inn. De kan ikke lande eller ta av på kortbanenettet. Foto: Knut Haarvik / Luftambulansetjenesten HF

Begrense bruken

Fylkeslegen i Troms sier at de ikke har registrert episoder der pasientene ikke har fått det tilbudet de har krav på.

Det kan skyldes at det er sendt ut melding til primærhelsetjenesten og sykehusene i Nord-Norge om at de skal begrense bruken av ambulansefly.

Beredskapen er forsvarlig, sier daglig leder i ambulansetjenesten, Øyvind Juul. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Luftambulansetjenesten erkjenner at tilbudet ikke har vært slik det burde, men mener det er godt nok.

– Akkurat i dag, med to fly i beredskap for kortbane, er vi dårligere stilt enn det som var forutsetning i tiltaksplanen vår, sier daglig leder i ambulansetjenesten, Øyvind Juell.

– Vi har en løpende dialog med UNN hvor vi diskuterer behovet for ekstra ressurser. Det er færre fly for kortbane, men beredskapen er forsvarlig, sier han.

Sammen med luftambulansetjenesten har vi laget gode planer for overgangen, sier operativ sjef i Babcock, Hans Skog-Andersen til NRK. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Babcock forventet noen utfordringer i starten. De sier de har planene klare for en rask løsning.

– Vi var klar over at det ville bli utfordringer i denne overgangsperioden. Sammen med luftambulansetjenesten har vi laget gode planer for overgangen, sier operativ sjef i Babcock, Hans Skog-Andersen til NRK.

– En katastrofe

Senterparti-politiker Sandra Borch raser derimot mot tjenesten. Hun mener den ikke holder mål.

– Når en rekke av flyene som er operative ikke kan lande på flertallet av flyplassene er dette i ferd med å bli en katastrofe, sier hun.

Borch mener at dette handler om liv eller død og at alle, uansett hvor du bor i landet, skal ha en god beredskapstjeneste.

– Nok en gang ser vi at beredskapen svekkes. Nå må helseministeren på banen og ordet opp i dette, sier hun.