– Det må ikke være slik at det må gå liv før man sier at nok er nok, sier Mads Gilbert.

Den profilerte legen, som også er lokalpolitiker for Rødt i Tromsø, er tilbake i fastlandssnorge etter et nytt jobbopphold på Svalbard. Han møter oss i Tromsø sentrum, noen kilometer fra Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Det er et sted Gilbert sier det hersker bekymring.

– Jeg snakker daglig med kollegaer i primærhelsetjenesten i Troms, Finnmark og andre deler av landet. De er dypt urolige. Vi på sykehusene er uroet. Dette er en situasjon vi ikke har hatt tidligere, sier Gilbert.

Svekket beredskap

1. juli overtok Babcock driften av ambulanseflyene. Alt skulle da være på plass. 11 fly og mer enn 90 opptrente piloter.

Slik gikk det ikke.

Årsaken til forsinkelsen er at Babcock må trene piloter, men det er ikke selskapet ferdig med. Etter planen skulle dette ta to uker, men det drøyer.

Og drøyer.

Nå er beredskapen svekket, spesielt i Nord-Norge. Babcock har ikke kunnet stille hverken så mange fly eller mannskaper som de skal. Dette mener Gilbert både er uprofesjonelt og dårlig håndverk.

– Dette skaper usikkerhet og svekker vår nasjonale beredskap, sier Gilbert.

I går, mandag kveld, var situasjonen ved UNN krevende, blant annet med å kunne fly til små flyplasser. Dette ifølge en rapport lagt frem i dag, tirsdag.

NY OPERATØR: Babcock har driftet luftambulansen i Norge siden 1. juli. Overgangen har ikke gått smertefritt. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Misbruk

Søndag sa Helse Nord at beredskapen er god. Det samme med tilgangen på fly. Helseforetaket sier det heller ikke er meldt om ubehagelige situasjoner med pasienter.

Det er Luftambulansetjenesten som leide in Babcock. Gilbert mener det er på høy tid at det også kommer frem en annen versjon av saken.

– Vi har holdt kjeft nå i tre uker, og vært lojale. Vi ser dessverre at den lojaliteten misbrukes til å skjønnmale situasjonen, sier han.

Fylkeslegen: – Ingen meldte brudd

Tiltak har blitt gjort. Forsvaret har blant annet stilt et helikopter til hjelp på grunn av problemene. Helse Nord ba i forrige uke om at dette skulle bli stasjonert i Kirkenes frem til 2. august. Det er nesten tre uker mer enn planlagt.

– I mellomtiden må pasienter sendes på andre måter. Redningshelikoptre, ambulansehelikoptrene og bil, påpeker Gilbert.

Fungerende fylkeslege i Troms og Finnmark, Marit Gansmo sier at de følger situasjonen.

– Vi vet at Helse Nord har satt inn viktige tiltak. Foretaket vurderer selv at disse fungerer.

Gansmo sier det ser ut som det foreløpig fungerer «greit». Ingen kommuner har så langt meldt at kravene til forsvarlighet er brutt.

– Vi vet at den spredte geografien og den spredte bosettingen, særlig i Finnmark, er krevende. Ustabilitet vil kunne ha større betydning her enn andre steder. Men per nå forholder vi oss til de rapportene vi får, og det kommunene forteller oss om situasjonen, sier Gansmo.

HAR FUNGERT: Direktør Øyvind Juell erkjenner at beredskapen ikke har vært god nok, men mener Gilbert overdriver. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Pasientene får hjelp

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF Øyvind Juell gir Mads Gilbert rett, men også feil.

– Gilbert har rett i at ting ikke har gått helt smertefritt. Beredskapen på ambulansefly har variert. Den har likevel vært god nok til å gi de pasientene som har behov god hjelp. De innleide flyene og helikoptrene har fungert etter hensikten, sier han.

– Så dere har kontroll på alt?

– Det er ingen ting som tyder på at pasientene ikke skal få hjelp, sier Juell.

Flyparken til Babcock Ekspandér faktaboks Tre innleide ambulanse-jetfly. Kan ikke lande på kortbanenettet.

Et innleid Beech B250, av samme type som Babcock skal bruke. Men dette flyet er leid inn fra Sverige, og ikke tilpasset det norske kortbanenettet.

Ni Beech B250 som kan fly på kortbanenett. Men de har for det meste blitt brukt til å trene personell de siste dagene.

– Rydd opp!

I et leserinnlegg i Nordlys går Mads Gilbert hardt ut med blant annet Luftambulansetjenesten og politikerne. Han mener flere sier ting som ikke er sant.

Til NRK sier han at nok er nok.

– Uansett hva den politiske ledelsen, helseministeren og helseforetakenes sier, så er det altså over tre uker siden dette skulle vært i orden. Det har vært improvisert og brukt millioner i ekstra kriseløsninger. Nå må dette ordnes opp i.

Øyvind Juell svarer slik på de siste dagers kritikk fra Gilbert i flere medier.

– Jeg synes kritikken er til dels urettferdig og satt på spissen. Jeg kjenner Mads Gilbert fra før, og vet at han liker å bruke spissformuleringer og store ord. Det har han gjort også denne gangen. Dessverre er det slik at når han bruker de ordene, sprer det unødvendig usikkerhet i befolkningen.

– Men kunne overgangen til ny operatør vært gjort smidigere?

– Vi skulle gjerne sett at overgangen gikk smidigere og bedre. Det fikk vi ikke til, selv om jeg mener både forrige og dagens operatør burde håndtert det, sier Juell.

– Det har vi lært av. Vi skal justere kontrakten med Babcock, slik at vi sikrer en smidigere overgang ved neste korsvei.

