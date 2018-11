Svein Ludvigsen suspendert fra frimurerlosjen

Svein Ludvigsen har gjennom et langt politiker – og yrkesliv vært gitt stor tillit fra samfunnet. Han har vært valgt inn på Stortinget, der han blant annet var komiteleder og visepresident i lagtinget. Han var fiskeriminister, og ble etter hvert utnevnt til fylkesmann i Troms. Denne posisjonen hadde han til han gikk av med pensjon i 2014.

Dersom statsadvokaten har rett i sin tiltale, så har Ludvigsen brutt denne tilliten. Han er tiltalt for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang. I det ene tilfellet skal fornærmede ifølge tiltalen ha vært en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

Norsk presse har høy terskel for navngi mistenkte, siktede og tiltalte i straffesaker. Vær varsom-plakatens paragraf 4.7 gir oss følgende retningslinjer om identifisering:

Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn på personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Vis særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. Det kan eksempelvis være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved alvorlige og gjentatte kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans for de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke. (vår utheving)

Nå er saken ferdig etterforsket, og statsadvokaten har vurdert at Svein Ludvigsen skal tiltales og møte for retten. Det er ikke tvil om at det for Ludvigsen er en belastning å bli identifisert. Vi mener imidlertid at det han er tiltalt for, sett i forhold til den store tillit han har forvaltet gjennom sine roller, tilsier at det nå er riktig å identifisere i denne saken.

Red.