Svein Ludvigsen må møte i retten i juni

Nord-Troms tingrett opplyser til NTB at rettssaken har oppstart 11. juni og vil pågå fram til 20. juni. Den vil foregå i tinghuset i Tromsø.

Påtalemyndigheten mener Svein Ludvigsen tvang unge asylsøkere til seksuell omgang ved å gi inntrykk av at han kunne gi og frata dem statsborgerskap.

Statsadvokat Tor Børge Nordmo. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi mener han ikke ville ha klart å komme i en slik utnyttelsesposisjon uten stillingen som fylkesmann. Og vi mener det er en direkte sammenheng mellom dette overmaktsforholdet og den seksuelle omgangen, sa statsadvokat Tor Børge Nordmo til NTB da tiltalen ble tatt ut 28. november i fjor.

Samlet vurdering

Ludvigsen ble pågrepet 3. januar 2018 og varetektsfengslet dagen etter. Tiltalen omfatter perioden 2011 til 2017, hvilket viser at forholdene i hovedsak knytter seg til perioden han var fylkesmann i Troms.

Han fratrådte som fylkesmann i 2014, men statsadvokaten mener likevel overmaktsforholdet – Ludvigsens maktposisjon overfor en av de fornærmede – fortsatte også etter dette.

Nordmo bekreftet i fjor høst overfor VG at de mener å kunne føre bevis for at det har funnet sted seksuell omgang.

Tiltalen er bygget på en samlet vurdering av de bevis som ligger i etterforskningsmaterialet, blant annet vitneforklaringer, bildebevis, dokumentbevis, tekniske bevis og kommunikasjon.

Ifølge Nordlys har politiet saumfart Svein Ludvigsens datamaskiner, skylagring og telefoner i jakten på samtalelogger og bilder som kan belyse saken.

Ludvigsen representeres nå av advokat Ellen Holager Andenæs. Foto: Sjur Øverås Knudsen / NRK

I huset og hytta

Av tiltalen går det fram at overgrepene skal ha skjedd på flere ulike steder, blant annet i Ludvigsens hytte, hjemme i huset hans, på Fylkeshuset i Tromsø og på flere ulike hoteller i Oslo. Ved ett tilfelle skal overgrepet også ha skjedd i en parkert bil i Tromsø.

De tre unge mennene som er fornærmet i saken, har gitt uttrykk for at de opplever den som svært tung.

De var asylsøkere da de ifølge tiltalen skal ha blitt tilnærmet av Ludvigsen, og er alle 40–50 år yngre enn den nå pensjonerte Høyre-toppen.

Statsadvokat Nordmo har ikke gitt ytterligere detaljer om de fornærmede fordi han ikke ønsker at de skal bli identifisert. De var unge, men over den seksuelle lavalder da overgrepene skal ha skjedd.

Svein Ludvigsen representerte Norge som fiskeriminister da han besøkte Thailand og området som ble truffet av en tsunami i januar 2005. Foto: TEH ENG KOON / Ap

Bestrider anklagene

Ludvigsen har hele veien bestridt anklagene, og at han har hatt seksuell kontakt med de tre fornærmede. Han benekter enhver form for straffskyld.

– Han bestrider tiltalen fullstendig, og erkjenner overhodet ikke det straffbare i dette, sa hans tidligere forsvarer, advokat Ulf E. Hansen, til Nordlys i fjor høst.

Ludvigsen var ifølge Hansen skuffet over at påtalemyndigheten tok ut tiltale mot ham, men er innstilt på at det kan være greit å få denne saken lagt fram for retten.

Ludvigsen byttet kort tid senere forsvarer, og representeres nå av advokat Ellen Holager Andenæs. Hun bekrefter at rettssaken er berammet til midten av juni, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor NTB.

(©NTB)