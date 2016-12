Svalbard: Kan bli samme vær som da dødsskredet gikk for ett år siden

– Det er et stort og omfattende lavtrykk på vei nordover i Nord-Atlanteren, og det gir ganske kraftig vind på Spitsbergen. Det blir i hvert fall full, og kanskje også sterk storm. Vi må også ta høyde for at det kan bli enda sterkere i fjellet.

Det sier statsmeteorolog Anita Ager-Wick ved Vervarslinga for Nord-Norge. Hun forteller at varselet er lik det som ble meldt 19. desember i fjor da to mennesker mistet livet i et stort snøskred som også ødela ti hus i Longyearbyen.

– Det var omtrent samme vær den dagen som vi venter nå. Det kom opp et kraftig lavtrykk som ga storm og sterk vind ifra sørøstlig retning og det ga stor transport av snø, noe som til slutt utløste skred. Vi vil også få stor transport av snø denne gangen, men hvor er vanskelig å si, sier Ager-Wick.

yr.no har sendt ut obs-varsel for Svalbard. Foto: yr.no

Det kommer ikke store mengder nedbør, men det vil primært være vinden som blir problematisk, ifølge meteorologen.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel for Spitsbergen onsdag. Det er ventet økning til sørøstlig full storm med styrke 25 meter i sekundet utsatte steder. Samtidig vil vindkastene ha en kraft på 30–35 meter i sekundet.

Sysselmannen vil vurdere evakuering

NVEs snøskredvarsling og varsom.no melder at det er stor snøskredfare både øst, vest og sør på Svalbard. Det er sendt ut varsel om faregrad fire som er stor snøskredfare i området. Årsaken er kraftig vind og snøfokk onsdag kveld. Unngå skredterreng, oppfordrer nettstedet.

Kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen på Svalbard. Foto: Lars Egil Mogård / NRK

– Dette tar vi på største alvor, og følger situasjonen nøye, og er i beredskap. Det sier kommunikasjonsrådgiver Terje Carlsen hos Sysselmannen på Svalbard.

– Vi skal ha møte med NVE, region nord klokka 10. Da har de fått informasjon fra sine folk her oppe som gir den lokale skredvarslingen i Longyearbyen. Vi får høre hva de sier, og vi følger jo deres råd. Etter det skal det være et møte i beredskapsrådet der vi skal diskutere situasjonen, og hva vi eventuelt skal gjøre deretter, sier Carlsen.

Hvilke oppfordringer har dere til lokalbefolkningen i Longyearbyen?

– Foreløpig ber vi folk ta forholdsregler og følge med på Sysselmannens og lokalstyrets nettsider for å se hvilke beslutninger som blir tatt.

Sysselmann Kjerstin Askholt sier til NRK at de på bakgrunn av faglige råd fra NVE vil løpende vurdere tiltak, inkludert eventuell evakuering av folk.