Tråleren «Bukhta Naezdnik» har egentlig hjemmehavn i Murmansk. Likevel har den ligget til kai Tromsø en tid.

Avdelingssjefen for den havgående flåten i det russiske rederiet sier tråleren skulle til reperasjon. Etterpå var planen at den skulle tilbake ut på hyse- og torskefiske.

– Det er svært vanskelig. Dette er mildt sagt ingen god situasjon, sier Aleksej Osjtsjipenko til NRK.

Det var onsdag ved ellevetiden at brannen startet. Torsdag formiddag, 24 timer etter at brannen startet, kantret båten av seg selv.

Det skal være rundt 200.000 liter dieselolje om bord. Politiet har lenge fryktet en eksplosjon.

Onsdag like før klokken 12.00 torsdag er det klart at evakueringen oppheves.

En teori er at brannen startet på grunn av at hydraulikkolje og trålposer i baugen av tråleren tok fyr. Ingen av de 29 som var om bord i båten fikk alvorlige skader. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/NTB Scanpix

Jobber på spreng for å begrense oljeutslipp

Ifølge beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket inneholder skipet om lag 200 kubikkmeter dieselolje, altså 200.000 liter.

Det er satt i gang en rekke tiltak for å bremse eventuelle utslipp.

Innsatsleder Frode Lahelle sier røyken som fortsatt kommer fra båten er damp og branngasser. Målinger har vist at den ikke kommer fra ammoniakk.

Kystverket har blant annet lagt ut lenser ved den veltede tråleren og det gjøres forberedelser for å pumpe opp olje. Foto: Petter Strøm/NRK

Tromsø brann og rednings målinger viser også at røyken som har spredt seg til universitetssykehuset i Nord-Norge ikke er farlig.

Ifølge brannvesenet startet brannen på grunn av sveisearbeid bak i båten, som spredte seg til fiskegarn om bord i tråleren. Politiet vil ikke bekrefte de opplysningene, og sier de vil etterforske hva som har skjedd.

Russland starter etterforskning

Representanter for rederiet kommer til Tromsø torsdag kveld for å bistå i arbeidet. Det sier avdelingssjefen for den havgående flåten i det russiske rederiet.

– Mannskapet er innkvartert på hotell i Tromsø, og at de håper å kunne dra hjem til Murmansk så snart som mulig, sier Osjtsjipenko.

Tråleren «Bukhta Naezdnik» har hjemmehavn i Murmansk og tilhører et russisk rederi. Båten er imidlertid bygget i Norge, i 1991. Foto: Hans Ludvig Andreassen / NRK

NRK var natt til torsdag i kontakt med mannskapet som var om bord på tråleren da den begynte å brenne. De ønsker ikke å kommentere hendelsen.

Nå vil også russiske transportmyndigheter undersøke hendelsen. Det opplyser de russiske mediene murman.ru og tv21.ru.