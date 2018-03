I den britiske dramaserien er handlingen lagt til den fiktive byen «Fortitude» som beskrives som et lite gruvesamfunn på Svalbard, men det er ikke før nå, i seriens tredje sesong, at serien faktisk blir spilt inn i Longyearbyen.

Tøffe værforhold

– Vi er stolte over at vi har kommet oss helt opp hit til det nydelige landskapet for å spille inn serien. Få produksjoner gjør faktisk det, sier regissør Kieron Hawkes.

Regissør Kieron Hawkes, utelukker ikke at en ny sesong kan bli spilt inn på Svalbard, hvis serien blir fornyet med en sesong. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Svalbard har lenge vært et populært sted for dokumentarproduksjoner. Dette er første gang en stor dramaserie har blitt spilt inn i byen.

Regissøren legger ikke skjul på at det har vært en tidvis krevende prosess å flytte arbeidsplassen til Svalbard.

– Filmingen har vært utfordrende på grunn av temperaturen og den kalde vinden. Selv om det er tøffe forhold så er det utrolig givende og viktig å spille inn her. Sesong tre er ment å være den siste sesongen. Det naturlige valget var å avslutte i Longyearbyen.

Regissøren beskriver siste sesong som blodig, gørrete og full av skrekk. Se video fra innspillingen i Longyearbyen. Du trenger javascript for å se video. Regissøren beskriver siste sesong som blodig, gørrete og full av skrekk. Se video fra innspillingen i Longyearbyen.

De to forrige sesongene ble spilt inn i Storbritannia og Island. Hawkes sier det ikke er usannsynlig at «Fortitude» vil gi turismenæringen et løft.

– I etterkant av innspillingen i Island har det blitt kjørt omvisninger på de ulike stedene som ble vist i serien. Forhåpentligvis skjer det samme her.

Serier = god markedsføring

Det har ikke gått ubemerket hos de lokale innbyggerne at bildene fra serien ikke er fra Svalbard.

– Vi har merket at de har sett litt «falske» ut, men nå har serien kommet hjem. Vi har sett effekten reisereportasjer har gjort for Svalbard. Jeg antar at en stor tv-serie vil gi oss muligheter nå som serier har fått en like sterk, om ikke sterkere posisjon enn filmer, sier reiselivssjef hos Visit Svalbard, Ronny Brunvoll.

Reiselivssjef hos Visit Svalbard, Ronny Brunvoll. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Reiselivssjefen tror ikke at større produksjoner enn «Fortitude» vil spille inn i byen med det første, men at det ligger et stort uutnyttet potensial i Norge som innspillingsland er Brunvoll klar på.

– Vi må bli flinkere til å ta i bruk landet vårt på samme måte som for eksempel Island, New Zealand og Skottland har gjort.

Millionomsetning for lokalsamfunnet

For det lokale næringslivet har innspillingen vært svært lønnsom.

– Det er vanskelig å beregne det nøyaktige beløpet enda, men det er en del titalls millioner kroner. Et betydelig beløp omsettes lokalt hver dag, sier produsent Jason Roberts.

Jason Roberts, daglig leder i Jason Roberts Productions. Foto: Rune N. Nordgård / NRK

– Jeg jobber hele tiden med å få store produksjoner til Svalbard og Nord-Norge, men vi sliter litt med byråkratiet i Norge. I tillegg er det mye konkurranse fra andre land som er ute etter de samme kundene.