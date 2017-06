SV-politiker mener det drives rovdrift på renholdere

NRK omtalte fredag morgen tidligere renholdsansatte i Forsvaret som klager på arbeidssituasjonen etter at de i fjor ble overført fra Forsvarsbygg til renholdsselskapet ISS.

Stortingsrepresentant for Finnmark og nestleder i SV Kirsti Bergstø, mener situasjonen er uakseptabel.

Oppsigelser og mer arbeid

– Jeg reagerer på den brutale konkurransepolitikken som regjeringen fører for arbeidslivet. Det å konkurranseutsette tøffe yrker som rengjøring betyr at folk må jobbe hardere og under dårligere arbeidsforhold, ofte med dårligere lønn, sier Bergstø.

Stortingsrepresentant for Finnmark og nestleder i SV, Kirsti Bergstø. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Syv renholdere i Indre Troms er oppsagt etter at Forsvarets rengjøringstjeneste ble overført til ISS. De som er igjen forteller til nettstedet Fri Fagbevegelse at det har vært en fordobling av arbeidsoppgavene.

– Rovdrift

Bergstø sier at hun har forståelse for at Forsvaret har et budsjett å forholde seg til.

– Men det er ikke slik at vi trenger å drive rovdrift på arbeidsfolk for å ha et godt og tilstedeværende forsvar i nord, sier Bergstø.