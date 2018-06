SV om luftambulansesaken: – En alvorlig vending

Det er advokatfirmaet Wikborg og Rein som har skrevet notatet, som ble bestilt av helseforetaket Luftambulansetjenesten. Advokatfirmaet har gjort en vurdering av om Luftambulansetjenesten lovlig kunne ha stilt krav om virksomhetsoverdragelse i anbudet, som ble vunnet av Babcock.

Det ville i så fall betydd at selskapet måtte overta Lufttransports flygere og teknikere, og de ville fått samme lønns- og arbeidsvilkår som i dag.

Opposisjonen mener dette ville sikret at avgjørende kompetanse ville blitt med inn i det nye selskapet. Men Luftambulansetjenesten HF har ment at et slikt krav kunne være i strid med EØS-avtalen.

Dokumentene har vært hemmeligholdt, men etter press fra de rødgrønne og KrF valgte helsedepartementet å offenliggjøre dem i dag.

– Snur saken på hodet

I notatet som nå er offentliggjort, heter det at:

«Etter vår vurdering ville det innebåret en ikke ubetydelig risiko for rettslig utfordring dersom det var stilt krav om virksomhetsoverdragelse».

Videre står det at:

«Dersom resultatet blir at det ikke overtas noen ansatte og heller ikke noe transportutstyr, vurderer vi det slik at det er liten risiko for at dette blir å anses som en arbeidsrettslig virksomhetsoverdragelse».

Dette mener SVs helsepolitiske talsmann Torgeir Knag Fylkesnes snur hele saken på hodet

Stortingspolitiker Torgeir Knag Fylkesnes (SV) mener dokumentene som ble offentliggjort i dag tyder på en planlagt krise i luftambulansen Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

– Dette viser at man hele veien har planlagt å overta ambulansevirksomheten uten å ta med folkene som er der i dag. Dette er en alvorlig vending i hele saken, sier han.

Han mener helseministeren kunne ha hindret krisen allerede for to og et halvt år siden, da advokatfirmaet gjorde den juridiske betenkningen.

Krever full gransking

En rekke piloter har sluttet i Lufttransport etter at de tapte anbudet. Det mangler flygere og nøkkelpersonell på bakken til å holde ambulanseflyene i drift. Selskapet har advart om at dersom flere slutter, vil det kunne true hele driften av den livsviktige tjenesten.

Opposisjonen på Stortinget er kritisk til hvordan anbudsrunden har vært gjennomført, men har foreløpig ikke klart å samle seg om noe krav til helseministeren om hvordan han bør følge opp saken.

I morgen skal Helse- og sosialkomiteen behandle forslaget fra Rødt sin storttingsrepresentant Bjørnar Moxnes, om å annulere anbudet med Babcock.

Moxnes mener at saken går fra vondt til verre.

– Det er allerede slik at et av verdens beste luftambulansetjenester er i ferd med å bli rasert, sier Moxnes.

– Jeg mener at dette viser at myndighetene har ønsket billigst mulig tjeneste uten å sikre at personell blir med videre. Dermed har de ikke bare satt hele tjenestens fremtid i fare, men også folks trygghet for liv og helse, mener han.