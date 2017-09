SV og Sp gjør det godt i Troms i ny NRK-måling en uke før valget

SV får 10,6 prosent av stemmene i målinga som er utført av InFact for NRK. Det er en framgang på 2 prosentpoeng fra målinga i juli.

– Det er en voldsom framgang fra siste gang, sier Torgeir Knag Fylkesnes, 1.-kandidat for Troms SV til Stortinget.

Han lar seg inspirere av tallene i sluttspurten av valgkampen.

Det er kun en uke igjen til valget og akkurat nå ligger han ikke inne med sikker plass til Stortinget. SV trenger 1.807 stemmer for å vinne et av de faste mandatene i Troms.

– Vi fortsetter å peise på og vårt store gylne mål er å vinne mandatet over Fremskrittspartiet, sier Knag Fylkesnes, som håper på å danke ut FrPs toppkandidat i Troms, Per Willy Amundsen.

Han peker på at de to partiene har vidt forskjellig syn på fiskeripolitikken. SV vil at fiskeressursene skal komme kystsamfunnene til gode.

FrP får 14.8 prosent av stemmene i denne målinga, en tilbakegang på 4,8 prosentpoeng fra stortingsvalget i 2013. Står det seg en uke har Per Willy Amundsen fremdeles plass på Stortinget.

Meningsmåling Troms september 2017 InFact/NRK, 3.9.17 InFact/NRK, 19.07.17 InFact/NRK, 07.12.16 Valget 2013 Ap 27,1 (2) 30.2 (2) 37,5 (3) 31,2 (2) Høyre 18,6 (1) 15.4 (1) 16,4 (1) 22,3 (2) FrP 14,8 (1) 13.4 (1) 13,3 (1) 19,6 (1) SV 10,6 (0) 8.5 6.8 6,4 (1) Sp 14,2 (1) 17.2 (1) 9.5 6.4 KrF 4.1 5.1 5 4.1 Venstre 3.8 2.4 3.8 4.2 MDG 2.5 3 2.3 2.5 Rødt 3.7 4.1 3.7 1.6 Andre 1.6 0.8 1.8 1.6

(Mandatfordeling står i parentes)

Borch kan få stortingsplass for Sp

14,2 prosent av de spurte gir tillit til Senterpartiet og Sandra Borch i den nye målingen for NRK.

– Jeg har selvfølgelig trua på stortingsplass. Senterpartiet i Troms har ligget stabilt på 14 tallet i lang tid nå, så jeg håper det skal holde inn, sier Sandra Borch.

Til tross for optimismen, går likevel Sp i Troms litt tilbake fra forrige måling i juli som da fikk 17 prosent av stemmene, men de altså får 14 prosent nå.

Det er særlig i Midt-Troms og i Nord-Troms Senterpartiet gjør det sterkt med henholdsvis 23 og 24 prosents oppslutning.

– Forsvarets rolle spiller nok inn i Midt-Troms, mens i Nord-Troms er det nok konsekvenser av sentraliseringspolitikken som slår inn, sier Borch.

Likevel, Sp er nærmest til å miste et mandat om de taper 3177 stemmer.

Ingen stortingsmarsj for Høyres major

Høyres velgere i Troms gir ingen marsjordre til Stortinget for Regina Alexandrova, majoren fra Bardu. Ifølge meningsmålinga som InFact har utfør ført for NRK Troms, blir Kent Gudmundsen den eneste Høyre-representanten fra Troms etter valget om ei uke.

– Jeg er ikke overrasket om at Høyre i Troms har en tilbakegang på 3,7 prosentpoeng siden valget for fire år siden, sier fylkespartileder Geir Inge Sivertsen.

– Det skyldes blant annet debatten rundt Langtidsplanen, sier han.

Høyre har en stor tilbakegang i Midt- og Nord-Troms. Her er oppslutninga på rundt 13 prosent, mens oppslutninga for hele fylket er på 18,6 prosent.

Sivertsen kan imidlertid glede seg med at Troms Høyre går fram med 3,3 prosentpoeng siden forrige måling fra InFact i Troms i juli.

Høyre opplever også en markant tilbakegang på NRKs septembermåling i Finnmark.

Arbeiderpartiet tilbake

Tidligere i år lå Troms Arbeiderparti oppe på nesten 40 prosents oppslutning.

Ved årets stortingsvalg har de drømt om å få inn også Kari-Anne Opsal som står på tredjeplass. Men den drømmen synes nå å være langt unna for å bli oppfylt. De oppnår 27,1 prosent i denne målinga i Troms, mens de i julimålinga fikk 30,2 prosent av stemmene.

742 personer er spurt i målinga, der feilmarginen kan være 3,6 prosent.