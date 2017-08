Superduellen: – Ingen av dem er særlig karismatiske

– For meg er det viktig. En statsminister har stor innvirkning. Blant annet handler det om deres evne til å samarbeide med andre. Både hvem de tenker å samarbeide med, og ikke minst hvordan de faktisk samarbeider, sier førstegangsvelger Jørgen Norbye (18).

Tirsdag er det klart for den store statsministerduellen mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. De to møtes til debatt i Tromsø bibliotek, i et slags siste jobbintervju for rollen som statsminister etter valget 11. september.

– Selvfølgelig er spørsmålet om hvem som blir statsminister viktig, men jeg lar meg styre aller mest av den politikken jeg mener er viktigst, sier Kristian Bruun Lorentzen (17), som får støtte av Linn-Maria Holst:

– Jeg er enig. Politikken er det viktigste. Det er nesten litt synd at det kun er de to som er aktuelle for rollen som statsminister. Jeg ville kanskje valgt en annen, sier hun.

Jørgen Norbye (til venstre), Linn-Maria Holst og Kristian Bruun Lorentzen er førstegangsvelgere i år. De har delte meninger om hvor vidt hvem som er statsministerkandidat er viktig eller ikke. Foto: Petter Strøm / NRK

Spørsmål fra folket

Som en del av tirsdagens debatt skal statsministerkandidatene utfordres med spørsmål fra salen. Spørsmål de ikke kjenner til på forhånd.

Én av dem som skal stille spørsmål er Yngvar Natland.

– Det er en fin anledning til å snakke om det jeg synes er viktig, sier han.

– Siden jeg jobber med barnehager og har små barn selv, tenkte jeg først å stille spørsmål om skole og barnehage, men jeg fant ut at klimaendringer er viktigere. Når våre barn blir gamle kommer verden mest sannsynlig til å være helt annerledes enn den er for våre foreldre i dag.

– Lite karismatiske

Ingunn Skre, leder ved Institutt for psykologi ved UiT–Norges arktiske universitet, forteller at de fleste stemmer av gammel vane ved et valg.

– Det handler om personlige verdier, og hvor godt de stemmer overens med partienes verdier. Samtidig handler det mye om følelser. Er det noe som har opprørt deg like før valget, kan det hende du stemmer annerledes enn du først hadde tenkt, sier hun.

– Hvordan kan da tirsdagens statsministerdebatt påvirke valget til folk?

– Dersom noen av dem dummer seg regelrett ut, kan det ha en innvirkning. Eller hvis de får uttrykt seg tydelig i en sak som treffer folk. Men det er to personer som ikke er særlig karismatiske og som står støtt innenfor sine partier, så hvor mye det har å si er usikkert.