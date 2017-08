Styret i Helse Nord bekymret for økte kostnader

Under et styremøte i Helse Nord dag, onsdag, ble det vedtatt en «generell bekymring» for bærekraften i rammebetingelsene i spesialisthelsetjenesten. Dette fordi kostnadene har økt.

– Vi er bekymret fordi det stadig stilles nye krav, det er kamp om ressursene. Vi ønsker å gi best mulig tilbud til pasientene, sier styreleder i Helse Nord, Marianne Telle.

Fokus på det faglige

FOKUS PÅ PASIENTENE: Marianne Telle sier det er viktig at kuttene ikke går ut over det faglige og pasientene. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Styremedlemmene uttrykte under møtet bekymring for Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset, men vedtaket som ble gjort gjelder hele helseforetaket.

– Er dere bekymret for det faglige?

– Vi har alltid et fokus på å sikre at det ikke går ut over det faglige. Selvfølgelig har vi en bekymring for å sørge for at så ikke skjer, sier styrelederen.

Bekymret

Ved UNN er det nå ansettelsesstopp, og omfattende innstramminger.

Lars Vorland, administrerende direktør i Helse Nord, er bekymret:

– Det er utrolig slitsomt dersom innstramming blir som en regel. Skjønner UNN som vil gjøre det raskt og hardt, sa Vorland under styremøtet.

Han mener kostnadene øker fremover før det blir billigere.

– Noen av de tiltakene som er gjort egner seg ikke over lang tid, sa Vorland.

Kutt og konsekvenser

Telle sier det er viktig å ha en bevissthet rundt de kuttene som gjøres:

– Vi ønsker å ha en mest mulig sunn drift. Det betyr at vi må sørge for at de nødvendige kutt gjøres, men vi må hele tiden ha fokus på hvilke konsekvenser kuttene gir, og da med pasientene i fokus, sier hun.

I juni skrev avisa Fremover at økonomien ved UNN er i ferd med å komme ut av kontroll. Så langt i år hadde da foretaket gått med et regnskapsmessig underskudd på 24,5 millioner kroner.

Brukerutvalget ved Universitetssykehuset Nord-Norge frykter at den stramme økonomien ved sykehus skal gå utover behandlingen av pasientene.