På Bardufoss videregående skole får Senterpartiet 44,2 prosents oppslutning, dette en økning på 32,2 i forhold til kommune- og fylkestingsvalget i 2015 (det foreligger ikke resultater fra 2013).

Også på flere av de andre videregående skolene i Midt-Troms gjør Senterpartiet det bra. På Senja videregående skole får partiet 39,4 prosent. På Nordborg videregående får de 37,3 prosent og på Sjøvegan 33,3 prosent, det er en solid framgang på alle skolene siden 2013.

– Helt fantastiske tall

Senterpartiet er det nest største partiet etter Arbeiderpartiet i fylket som helhet.

Ap får 25,4 prosent, mens Sp får 17,4 prosent. Også Ap har framgang ved veldig mange skoler sammenlignet med forrige stortingsvalg.

– Dette er helt fantastiske tall for Sp og Troms senterungdom som har gjort en fantastisk jobb under dette skolevalget. sier partiets førstekandidat Sandra Borch.

Hun mener dette viser at ungdommene har vært opptatt av de tingene som har vært aktuelle i denne valgkampen, nemlig kommunesammenslåing og ikke minst forsvaret.

Borch tror at ungdommene i nord er opptatt av at Nord-Norge må få mye mer igjen av verdiene som skapes her nord.

Rødt er større enn Høyre og Frp

Sammen med SV, Rødt og MDG får Ap og Sp 66,4 prosent av stemmene i Troms og altså et solid flertall for de rødgrønne.

Og ungdommene som har avgitt stemmer ved skolevalgene i Troms hadde stemt Rødts førstekandidat Jens Ingvald Olsen inn på Stortinget om dette hadde vært det virkelige valget.

– Det er en kjempeinspirasjon, det er langt mer enn jeg hadde trodd før skolevalgene, sier Olsen til NRK.

Han mener det er oppsiktsvekkende at de rødgrønne får så stor oppslutning.

– Det må være skudd for baugen for dem som har styrt landet i fire år at ungdommen ikke har den oppslutningen om regjeringspartiene som de tidligere har hatt.

Hvis resultatene fra skolevalget ville vært avgjørende, ville Rødts førstekandidat Jens Ingvald Olsen fått plass på Stortinget. Foto: Privat

Også på landsbasis er det solid flertall for de rødgrønne.

For regjeringspartiene ser det ikke så lyst ut i denne målingen. Høyre får 9,7 prosent, en tilbakegang på 10,7 prosentpoeng siden stortingsvalget for fire år siden. Frp får 9,6 prosent, også det en solid tilbakegang på 8,5 prosent.

De beholder likevel hvert sitt mandat, det vil si at Frp får utjevningsmandatet.

Høyres førstekandidat Kent Gudmundsen tror at den omstridte fraværsgensen er den viktigste årsaken til at Høyre ikke gjør det bra i skolevalget.

– Men Senterpartiets framgang i Midt-Troms viser at ungdom er engasjert og følger med, sier han.