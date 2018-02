Stort lederfall på UNN – flere ledere trekker seg på dagen

– Med bakgrunn i den situasjonen som har oppstått etter min oppsigelse, er det min vurdering at det beste for pasientene og UNNs ansatte er at jeg ikke fortsetter med mine arbeidsoppgaver som administrerende direktør. Jeg har derfor i dag anmodet styret om å bli fristilt fra alle mine arbeidsoppgaver i oppsigelsestiden med øyeblikkelig virkning, og dette ble godkjent av styret i dagens møte, skriver Tor Ingebrigtsen i en pressemelding.

Tirsdag offentliggjorde Ingebrigtsen at han går av som direktør for Universitetssykehuset Nord-Norge, etter elleve år i jobben. Etter planen skulle han forlate direktørstolen i sommer.

Fredag ble det altså klart at Ingebrigtsen forlater jobben med umiddelbar virkning. Det samme gjør styreleder for UNN-styret Jorhill Andreassen og styrets nestleder, Erling Espeland.

Viseadministrerende direktør UNN, Marit Lind, vil tre inn i rollen som fungerende direktør ved UNN inntil videre.

Stormet rundt Ingebrigtsen

Avgjørelsene ble tatt på et ekstraordinært styremøtet i UNN-styret fredag.

Møtet kom på plass etter at det har stormet rundt Tor Ingebrigtsen i dagene etter at han sa opp.

Leder for styret i Helse Nord, Marianne Telle, fortalte onsdag at hun hadde mottatt trusler fra Ingebrigtsen. Truslene kom i forkant av styremøtet i Helse Nord, der de skulle ta en avgjørelse rundt et eventuelt PCI-senter i Bodø.

Til NRK forteller Marianne Telle at hun tok truslene svært alvorlig. Også Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, reagerer sterkt på det som skal ha skjedd.

– Styret ved UNN og Tor selv må vurdere om han kan fortsette. Som jeg har sagt før har Tor Ingebrigtsen gjort en formidabel jobb, det må ingen ta fra han i denne saken. Dette er en trist sak, sånn som den har kommet opp. Personlig har jeg en nulltoleranse for trusler. Jeg finner meg ikke i om noen truer meg, sa Vorland til NRK da det ble offentlig kjent at Ingebrigtsen hadde truet Telle.

Foto: Arild Moe / NRK

– Ikke tillit i Helse Nord

– Jeg har i alle år hatt stor tillit til Tor Ingebrigtsen, og tilliten er ikke svekket etter den siste tids hendelser. Jeg opplever nå at jeg som styreleder ikke har den nødvendig tillit i Helse Nord. Jeg har dermed ingen motivasjon til å jobbe videre med saker som vi har jobbet med i fellesskap i Helse Nord.

Slik beskriver Jorhill Andreassen sin avgang i en pressemelding.

Andreassen understreker også at bråket de siste dagene har vært ødeleggende for hennes tillit til Helse Nord. Andreassen og Tor Ingebrigtsen skal blant annet ha inngått en avtale med Marianne Telle om ikke å gå ut i offentligheten med truslene som kom i forkant av Helse Nord-møtet. En avtale Telle brøt da hun fortalte om truslene til media.

– Senest denne uken har Marianne Telle understreket viktigheten av å skape ro og jobbe sammen, i samtaler med meg. Samtidig har hun bidratt til det motsatte i media. Hvis vi sammen skal kjempe for det best mulige helsetilbudet i Nord-Norge, er vi avhengige av å ta tillit til hverandre. Da er det et problem for meg at jeg heller ikke lenger har den nødvendige tilliten til Marianne Telle, sier Andreassen.

Telle fornøyd

I en pressemelding fredag ettermiddag sier styreleder Marianne Telle i Helse Nord at hun er meget fornøyd med at et midlertidig styre er på plass ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

– Det er betryggende at også de øvrige styremedlemmene i UNN-styret blir stående i sine verv, sier hun.

At direktøren, styrelederen og styrenestlederen trekker seg med umiddelbar virkning, kommenterer hun ikke. Hun ønsker heller ikke å kommentere uttalelsene til avgått styreleder og nestleder, om at de mangler tillit til henne.

– Det får stå for deres regning. Den siste tiden har vært krevende, og jeg har sagt mitt. Nå velger jeg, sammen med styret i Helse Nord RHF, å fokusere fremover og arbeide til beste for hele Helse Nord, sier hun.

– Ikke uunnværlige

Erling Espeland forklarer sin avgang med at det blir vanskelig å fortsette i rollen sin, når både UNN-direktøren og styrelederen trekker seg.

Eivind Mikalsen går inn som konstituert styreleder i UNN-styret, mens Helga Marie Bjerke konstitueres som nestleder.

– Ingen av oss er uunnværlige. Det kommer en ny styreleder og ny nestleder, og i løpet av februar vil UNN få på plass et nytt styre. Jeg håper de kommer til å ha de samme visjonene som vi har hatt for hvor UNN skal være i fremtiden, sier Jorhill Andreassen til NRK.