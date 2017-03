Stor snøskredfare: Evakuerer beboere på Breivikeidet

Det er stor snøskredfare i området etter at det har kommet store snømengder den siste uka.

– Seks personer evakueres fra fem boliger. Planen er å fly dem ut med helikopter i løpet av en time eller to, opplyser politistasjonssjef i Tromsø, Kurt Pettersen til NRK.

Husene ligger noen få kilometer før fergeleiet på Breivikeidet.

Politiet får bistand fra 339-skvadronen på Bardufoss.

Ifølge Nordlys står Tromsø kommune klar til å ta imot de evakuerte beboerne.

– Vi legger til rette for de evakuerte her i Tromsø og har fått bekreftet at de har rom på hotell, sier informasjonssjef i kommunen, Pål Jakobsen til avisen.

Fylkesvei 91 Breivikeidet–Hov er stengt på grunn av fare for ras. Veien blir ikke åpnet torsdag. Ny vurdering skal gjøres fredag klokka 10.

To omkom i 1997

Dette er et svært rasutsatt område som ligger cirka 30 minutters kjøring fra Tromsø sentrum.

I 1997 omkom et eldre ektepar da et stort snøskred traff huset deres. Et annet hus ble også truffet, men barnefamilien som bodde der var heldigvis ikke hjemme.

Tidligere torsdag gikk et stort snøskred over E8 i Lavangsdalen. Flere biler ble tatt av snømassene, men ingen personer ble skadd.

Fortsatt snøbyger

– I Troms blir det fortsatt snøbyger, vesentlig i ytre strøk i dag. Men minkende bygeaktivitet etter hvert. Oppholdsvær i indre strøk i morgen, sier statsmeteorolog Ola Mellem til NRK.

