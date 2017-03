Stor snøskredfare på Breivikeidet: Alle beboere er nå evakuert

– Redningsarbeidet er utfordrende, fortalte stabssjef Kurt Pettersen i Troms politidistrikt torsdag ettermiddag.

– Politifolkene som er med i helikopteret må fysisk gå til husene og hente folk, for så ta dem med inn i helikopteret. Det er utfordrende snøforhold, men på den måten får vi best oversikt.

Pettersen forteller at det andre helikopteret forsøker å lande, og at han håper det ikke tar for lang tid.

– Vi trenger begge helikoptrene, det er ikke plass til alle i ett.

Planen er at de evakuerte skal fraktes til Tromsø og bli tatt inn på hotell.

Dersom helikopteret får problemer på grunn av snøbygene, er vil politiet vurdere en «plan B».

– Det som gjør det så vanskelig, er at veien ned mot fergeleiet er ekstra skredutsatt. Men det finnes en beredskapsvei på den andre sida av elva der. Men isen på elva er dårlig. Så i første omgang prøver vi med helikopter. Dersom dette ikke går, må vi ta ei mer grundig vurdering av isforholdene, sier Pettersen til NRK.

Fylkesvei 91 Breivikeidet-Hov er stengt på grunn av fare for ras. Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

– Eneste riktige

Den prekære rasfaren omfatter flere bolighus i bygda. Men for tiden befinner det seg bare seks personer i området.

– Slik skredfaren er nå er det eneste riktige å hente ut innbyggerne. Vi satser på å få det til så raskt som mulig.

Det er stor snøskredfare i området etter at det har kommet store snømengder den siste uka.

Husene som evakueres ligger noen få kilometer før fergeleiet på Breivikeidet.

Ifølge Nordlys står Tromsø kommune klar til å ta imot de evakuerte beboerne.

– Vi legger til rette for de evakuerte her i Tromsø og har fått bekreftet at de har rom på hotell, sier informasjonssjef i kommunen, Pål Jakobsen til avisen.

Fylkesvei 91 Breivikeidet–Hov er stengt på grunn av fare for ras. Veien blir ikke åpnet torsdag. Ny vurdering skal gjøres fredag klokka 10.

To omkom i 1997

Dette er et svært rasutsatt område som ligger cirka 30 minutters kjøring fra Tromsø sentrum.

I 1997 omkom et eldre ektepar da et stort snøskred traff huset deres. Et annet hus ble også truffet, men barnefamilien som bodde der var heldigvis ikke hjemme.

Tidligere torsdag gikk et stort snøskred over E8 i Lavangsdalen. Flere biler ble tatt av snømassene, men ingen personer ble skadd.

Fortsatt snøbyger

– I Troms blir det fortsatt snøbyger, vesentlig i ytre strøk i dag. Men minkende bygeaktivitet etter hvert. Oppholdsvær i indre strøk i morgen, sier statsmeteorolog Ola Mellem til NRK.