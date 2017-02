Stor skredfare på Svalbard

Det er nå stor skredfare - faregrad 4 - på Nordenskiöld Land på Svalbard. Kraftig vind har ført til stor vindtransport av snø inn i leheng, opplyser Snøskredvarslingen.

– Det har ikke kommet store mengder nedbør. Problemet er all løssnøen i terrenget, sier vaktleder Jostein Aasen i Snøskredvarslingen til NRK.

Ingen fare for bebyggelsen

Jostein Aasen er vaktleder i Snøskredvarslingen i Norge. Foto: privat

Men, den økte skredfaren utgjør ingen trussel mot bebyggelsen i Longyeardalen, skriver lokalstyret på sine nettsider.

– I dag har vi gjort visuelle observasjoner fra veien. Det er «blåst rent» i fjellsidene rundt Longyearbyen. Snøen som har kommet de siste dagene er flyttet bort av den østlige vinden, sier snøskredvarsler Odd Arne Mikkelsen i NVE, på telefon fra Longyearbyen.

Det er altså utenfor Longyearbyen at skredfaren er stor. Lørdag gikk det et snøskred ved Longyearbreen, sørvest for Longyearbyen. I etterkant gikk det flere mindre skred i samme område.

Ifølge varslingstjenesten Varsom.no kan snøskredene bli utløst av både skiløpere og skuterkjørere, men det må også forventes store naturlig utløste skred.

Unngå alt skredterreng, er anbefalingen fra snøskredvarslingen.

Snøskredvarsler Odd Arne Mikkelsen. Foto: Pia Tøhaug / NRK

– Hold deg unna terreng som er brattere enn 30 grader, samt utløpssonene, oppfordrer Aasen.

Også lokalstyret ber de som skal ut i terrenget ta nødvendige forholdsregler.

Betydelig skredfare på fastlandet

Onsdag synker skredfaren på Nordenskiöld Land til faregrad 3 - betydelig skredfare.

– Det er lite av vedvarende svake lag på Svalbard. Det er heller ikke meldt om nedbør. Etterhvert er det ikke mer løssnø i terrenget å flytte på, forteller Aasen.

På grunn av lave temperaturer vil det imidlertid ta tid før snøen stabiliserer seg.

Også resten av landet preges idag av betydelig skredfare - faregrad 3. Kun i Salten, Svartisen og i Vest-Telemark betegnes skredfaren som moderat.

– Det er nedbør og vind som er hovedproblemet på fastlandet, sier Aasen.