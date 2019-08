Stor mangel på døgnkvileplassar: – Det er absolutt ein trafikkfare

I Noreg er det totalt 45 døgnkvileplassar langs riksvegane.

Mangel på døgnkvileplassar for langtransportsjåførane kan gå utover tryggleiken og skape farlege situasjonar på vegane.

Sjå nedst i saka for oversikt over døgnkvileplassar i Noreg.

Hans Petersen er sekretær i Truckers International Association, og han er fortvila over at det ikkje er fleire døgnkvileplassar.

– Vi krev at det skal bli lagt til rette for at vi skal kunne gjere jobben vår på ein sikker og trygg måte, seier han.

Hans Pettersen i Truckers International Association krev at det blir lagt til rette for at sjåførar skal gjere jobben på ein trygg måte. Foto: Øystein Antonsen / NRK

I handboka for døgnkvilestopp har Statens Vegvesen skrive at det skal vere 2,5 timar mellom kvart slik stopp.

Slik er det ikkje i dag, ifølge Petersen.

– I dag er det for store avstandar mellom kvar enkelt døgnkvileplass. I nord for eksempel, er det er umogeleg å køyre frå Storslett i Nordreisa til Tana bru på 2,5 time, seier Petersen.

Fleire krav å oppfylle

– Vi ynskjer toalett, dusjar og ein plass der ein kan lage mat, vaske opp og slappe av, seier Petersen.

I tillegg til dette vil han ha ein snørampe på kvar døgnkvileplass for å koste snø og is av vogntoga.

– Vi har forbod mot å køyre dersom det er snø og is på lastebiltaket, men vi har heller ikkje lov til å klatre opp på taket for å fjerne det. Derfor er ein rampe nødvendig for tryggleiken til både våre og andre køyretøy, seier han.

Døgnkvileplassar for tungtransporten er etablert for å kunne ta vare på lovpålagde krav til køyre- og kviletid. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Absolutt ein trafikkfare

Olav Bjørgum har køyrt tungtransport i 28 år og trur fleire tungtransportsjåførar har vore i meir eller mindre farlege situasjonar på grunn av at dei ikkje har fått nok kvile.

– Det er pålagt køyre- og kviletider. Får vi ikkje nok søvn så er det absolutt ein trafikkfare, seier han.

Olav Bjørgum synest det er bra at det skal kome fleire stader der sjåførar kan kvile. Foto: Øystein Antonsen / NRK

Han har også brukt rasteplassar for å få søvn, men seier at det ofte er fullt om sommaren på grunn av turistar og bubilar.

– På vinterstid er det dårleg føre og då skjer det seg med kvile- og køyretida nokre gonger.

Trailersjåfør Toomas Klein frå Estland køyrer mykje i Noreg og synest det er gode nyheiter at det kjem fleire døgnkvileplassar.

– Det er veldig bra. Kviletid er viktig for tryggleiken på vegen, seier han.

Innrømmer lite framdrift

Det er planlagt 24 døgnkvileplassar i Nordland, Troms og Finnmark. Så langt er det etablert åtte.

Knut Hågensen som er sjefingeniør i Statens vegvesen region nord forstår kritikken som kjem.

– Vi har ikkje hatt den framdrifta vi ynskjer på bygging av døgnkvileplassar. I løpet av 2021 håper vi å ha fire nye plassar i drift. Dei kjem i Mo i Rana, Tromsø, Alta og Narvik, seier Hågensen.

Han fortel det er to hovudgrunnar til at framdrifta er som den er.

Knut Hågensen, frå Statens vegvesen region nord forklarar at det er to grunnar til at framdrifta ikkje er der dei ynskjer. Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Det å finne eigna areal. Vi vil gjerne ha dei i nærleiken av tettstader og då konkurrerer vi med andre utbyggingsføremål. Samtidig skal dei ikkje belaste bumiljøet med forureining og støy.

I tillegg er økonomi ein viktig faktor til forseinkinga.

– Vi har ikkje kunne sett av så mykje pengar som vi ynskjer på døgnkvileplassane fordi det er andre store byggingsprosjekt i regionen, seier han.

Oversikt over døgnkvileplassar i Noreg:

Døgnkvileplassar i Nord-Noreg Ekspandér faktaboks Det finst åtte døgnkvileplassane i Nord-Noreg: E6 Mosjøen, Vefsn, Nordland, 16 plassar

E6 Fauske, Nordland, 12 plassar

E6 Innhavet, Hamarøy, Nordland, 5 plassar

E6 Buktamoen, Målselv, Troms, 12 plassar

E6 Circle K Storslett, Nordreisa, 10 plassar

E6 Shell Talvik, Alta, Finnmark, 10 plassar

E6/E75 Tana bru, Finnmark, 10 plassar

Rv. 80 Bodø havn, Nordland, 9 plassar Det er planlagt fire nye døgnkvileplassar her: Mo i Rana, Nordland

Narvik, Nordland

Tromsø, Troms

Alta, Finnmark Kjelde: Statens vegvesen

Døgnkvileplassar i Midt-Noreg Ekspandér faktaboks Det finst ni døgnkvileplassane i Midt-Noreg: E6 Oppdalsporten, Oppdal, Trøndelag, 15 plassar

E6/E39 Circle K Klett, Trondheim, Trøndelag, 22 plassar

E6 Stav Gjestegård, Malvik, Trøndelag, 25 plassar

E6 YX Gråmyra, Levanger, Trøndelag, 10 plassar

E6 Best Brekkvasselv, Namsskogan, Trøndelag, 8 plassar

E39 Digerneset, Skodje, Møre og Romsdal, 15 plassar

Rv. 70 Håsøran, Sunndalsøra, Sunndal, Møre og Romsdal, 12 plassar

Rv. 70 Kristiansund, Møre og Romsdal, 19 plassar

E6 Snåsavatnet, med prioritert utvidelse/fornying i Vegvesenets handlingsprogram i 2023. Det er planlagt nye døgnkvileplassar her: Ørsta/Volda, Møre og Romsdal Kjelde: Statens vegvesen, region Midt-Noreg

Døgnkvileplassar på Austlandet Ekspandér faktaboks Det finst 11 døgnkvileplassane på Austlandet: E6 Svinesundparken, Halden, Østfold, 27 plassar

E6 Fugleåsen, Ski, Akershus, 100 plassar

E6 Ormlia, Eidsvoll, Akershus, 47 plassar

E6 Circle K Minnesund, Eidsvoll, Akershus, 25 plassar

E6 Biri travpark, Gjøvik, Oppland, 30 plassar

E6 Vinstra vegpark, Nord-Fron, Oppland, 60 plassar inkludert 18 plassar for korttidsparkering

E6 Dovreskogen, Dovre, Oppland, 14 plassar

E18 Ørje, Marker, Østfold, 10 plassar

Rv. 3 Myklagard, Løten, Hedmark, 20 plassar

Rv. 3 Shell Koppang, Stor-Elvdal, Hedmark, 13 plassar

Rv. 3 Alvdal, Hedmark, 20 plassar Det er planlagt nye døgnkvileplassar her: Valdres

Kongsvinger

E 18, Nygårdskrysset, Ås kommune Kjelde: Statens vegvesen, region aust

Døgnkvileplassar på Vestlandet Ekspandér faktaboks Det finst 12 døgnkvileplassane på Vestlandet: E16 Shell Dale, Vaksdal, Hordaland, 10 plassar

E16 YX Skulestadmo, Voss, Hordaland, 10 plassar

E16 Shell Gudvangen, Aurland, Sogn og Fjordane, 15 plassar

E16 Steinklepp, Lærdal, Sogn og Fjordane, 10 plassar

E39 Esso Vikeså, Bjerkreim, Rogaland, 10 plassar

E39 Søylandskiosken, Gjesdal, Rogaland, 9 plassar

E39 Heiane, Stord, Hordaland, 9 plassar

E39 Bergen travpark, Vågsbotn, Hordaland, 25 plassar

E39 Haugsvær, Masfjorden, Hordaland, 10 plassar

E39 Esso Skei, Jølster, Sogn og Fjordane, 10 plassar

E134 YX Røldal, Odda, Hordaland, 8 plassar

E134 Best Kyrping, Etne, Hordaland, 10 plassar Det er planlagt nye døgnkvileplassar i desse områda: Mellom Nordfjordeid og Kjøs Bru, Sogn og Fjordane

Mellom Stryn og Oppstryn, Sogn og Fjordane

Mellom Os og Bergen, Hordaland

Mellom Forus og Risavika, Rogaland

Aksdal, Rogaland Kjelde: Statens vegvesen, region vest