Sterk motstand mot felles fylke lengst nord

I Finnmark er 66,2 prosent av de spurte imot regionreformen, mens motstanden er på 54,9 prosent i Troms.

Det har ikke minst Senterpartiet tjent på. Den politiske meningsmålinga som NRK presenterte onsdag viser at partiet fosser fram i begge fylkene.

Ap: – Reform pressa ned over hodet på folk

– Finnmark Arbeiderparti går til valg på at vedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark skal gjøres om, sier leder Ingalill Olsen

Ingalill Olsen i Finnmark Arbeiderparti vil reversere regionreformen om Ap kommer til makta etter høstens stortingsvalg. Foto: Thor Thrane, Foto:Thor Thrane / NRK

. – Folk må huske denne saken når de skal stemme til høsten.

Hun er ikke overrasket over at så mange sier de er motstandere av fylkessammenslåinga.

– Det her er en reform som regjeringa har pressa nedover hodet på folk. Folk i Finnmark ønsker ikke å bli slått sammen med Troms, sier Olsen.

Frp: – Ikke noe stor valgkampsak

På den andre siden av fylkesgrensa i Troms, kjemper Frps Per Willy Amundsen for sitt mandat. Han tror ikke dette blir en stor sak i valgkampen. Han viser til at Frp vil fjerne hele fylkeskommunen som politisk nivå.

Både Kent Gudmundsen (Høyre) og Per Willy Amundsen (Frp) vil helst fjerne fylkeskommunen. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Vi ser heller for oss større og sterkere kommuner, der fylkeskommunens oppgaver kan overføres til kommunen og til staten, sier Amundsen.

H: – Følelser i spill

Jo Inge Hesjevik, leder Finnmark Høyre mener identitetsfølelsen folk i Finnmark har til sitt fylke er veldig stor.

– Det gjelder egentlig oss alle i Finnmark. Det er masse følelser i sving, sier Hesjevik og det er frykt for hva vi kan miste av arbeidsplasser, som gjør at mange er motstandere av fylkessammenslåing.

Leder Troms Høyre, Jo Inge Hesjevik. Foto: Allan Klo / NRK

Han viser til at regjeringa har gitt gode signaler til hvordan sammenslåinga skal skje, blant annet skal hovedsettet for fylkesmannen skal være i Finnmark.

KrF: – De nye oppgavene er underkommunisert

Førstekandidat til Stortinget for Troms KrF, Helga Marie Bjerke tror motstanden skyldes at regjeringa ikke godt nok har fått fortalt hvilke oppgaver og myndighet de nye regionene skal ha i framtida.

Troms KrF sin førstekandidat, Helga Marie Bjerke. Foto: Privat

– Vi skal i vår valgkamp snakke varmt om at regionreformen er en demokratireform, der regionens beslutningsmyndighet skal styrkes. Blant annet skal store deler av fiskeriforvaltninga ut fra departement og forvaltes lokalt i regionene i nord, sier Helga Marie Bjerke.

Folk: – Naturlig skepsis mot Tromsø

I Finnmark er kun 20 prosent av de spurte tilhengere av en sammenslåing med Troms.

John Steinar Dahl er Finnmarking og han er ikke overrasket over at tallet ikke er større.

– Folk her har en naturlig skepsis til å bli overstyrt fra Tromsø, men samtidig mener jeg det er viktig at må være store for å kunne vise muskler overfor sentrale myndigheter. Folk i Finnmark burde være redde for å prøve noe nytt, sier Dahl.