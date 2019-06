Stemmesankeren

Han vandrer nedover bygata. Her er han hjemme. Han hilser på folk, smiler og nikker. Møter en gammel kjenning som han tar i hånda, småbokser litt med, og ler. Han er kjent for å ha et hjerte for byen. Og for folk, spesielt de som er på byens skyggeside.

Han eier også flere av bygningene han går forbi. Nå vil den steinrike eiendomsinvestoren, Gunnar Wilhelmsen, bli byens neste ordfører.

62-åringen har over 40 roller i næringslivet, blant annet innen kultur og idrett, men ingen politisk erfaring. Så ble han spurt om å toppe lista til Arbeiderpartiet under høstens kommune- og fylkestingsvalg. Han takket ja.

– Jeg er litt utenfor komfortsonen, men det går veien, sier Wilhelmsen.

Spørsmålet mange stiller er hvordan Wilhelmsen, med alle sine hatter, skal kunne manøvrere dersom han blir ordfører. Finnes det grenser for hvor mye makt man kan ta med seg fra næringslivet inn i politikken?

– Wilhelmsen må ha friskt i minne at han jobber for innbyggerne, og ikke seg selv. Når han har så mange roller i næringslivet, kommer han til å møte på utfordringer, sier Senterpartiets ordførerkandidat i Tromsø Marlene Berntsen Bråthen.

I WILHELMSEN-LAND: Lokallagsleder og førstekandidat for Tromsø Sp Marlene Berntsen Bråthen midt i Tromsø sentrum, der Gunnar Wilhelmsen eier flere større bygg rett bak ryggen hennes. Bråthen mener Arbeiderpartiets førstekandidat vil møte utfordringer, dersom han blir ordfører. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Har ikke kontroll

Gunnar Wilhelmsen kan bli Norges rikeste Arbeiderparti-ordfører etter høstens valg. Og havner da på lista over millionær-ordførere i Norge.

Etter en oppvekst i relativt trange kår har Wilhelmsen bygget seg til makt og penger på egen hånd. Nå skal investoren lære å forholde seg til fagforeninger. Samt helse, omsorg og oppvekst. Alt dette er nytt for ham.

– Jeg har ikke kontroll, men bra oversikt, sier Wilhelmsen.

For utenom å være næringstopp og fersk politiker, er Wilhelmsen gift med tidligere stortingsrepresentant Anne Marit Bjørnflaten (Ap). De bor i en penthouseleilighet midt i Tromsø sentrum, og har en steinvilla i Sør-Frankrike. Bjørnflaten jobber som kommunikasjonsdirektør i Hurtigruten, som daglig anløper Tromsø.

SMILENDE: Gunnar Wilhelmsen (i midten, bak) poserer ofte med et selvsikkert smil i mediene. Her er han blant annet sammen med nåværende ordfører i Tromsø Kristin Røymo (Ap), i forbindelse med et møte med pressen i april om ny barneskole i bydelen Tromsdalen. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Stemmesankeren

I dag styres Tromsø av Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Da ordfører Kristin Røymo i fjor høst ga beskjed om at hun ikke tar gjenvalg, trengte Arbeiderpartiet en ny ordførerkandidat. Nominasjonskomiteen hadde kun én politiker blant de tre de til slutt vurderte.

Valget falt på Gunnar Wilhelmsen. Mens Høyre så til organisasjonslivet. De hanket inn administrerende direktør i Studentsamskipnaden Hans Petter Kvaal (59) som sin ordførerkandidat.

Kristin Røymo mener tromsøværingene er klar over at Wilhelmsen har et stort hjerte for byen. Hun beskriver ham som en stemmesanker:

– Han er en stemmesanker for mange som har hatt mye med ham å gjøre. Han er en kjent person i Tromsø, sier hun.

Det er ikke første gang vi ser partier topper listene med som ikke har politisk bakgrunn, men som er populære fordi de har hatt en annen viktig samfunnsrolle. Og som kanskje kan sanke noen ekstra stemmer.

En av de mest kjente eksemplene på personer som har kommet til topps i politikken med næringslivet som bakgrunn er Bergens tidligere populære ordfører Herman Friele.

I enkelte land ser vi at velgerne protesterer mot det de betrakter som en politisk elite ved å velge folk uten politisk erfaring. Vi så det i USA der næringslivstoppen Donald Trump ble valgt, og i Ukraina der komikeren Volodymyr Zelenskyj blir ny president.

NRK har vært i kontakt med flere eksperter på habilitet. De mener det er bra at folk fra næringslivet, blant annet dem med store og tunge næringsinteresser lokalt, slik som Gunnar Wilhelmsen, påtar seg folkevalgte verv.

– I utgangspunktet er det en positiv sak, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i Kommunenes Sentralforbund (KS).

– En kommune er en tjenesteyter, både for næringslivet og for innbyggere. Erfaring fra næringslivet er en verdifull kunnskap å ha med seg som folkevalgt, sier han.

Men hvordan skal slike som Wilhelmsen unngå å blande roller?

UTADVENDT: Gunnar Wilhelmsen er kjent for å skravle med alle, også gamle kjente som ikke har vært like heldig som ham selv i livet. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Kjærlighet og kontroverser

Gunnar Wilhelmsen forteller at han hadde valget mellom å gå for jobben som ordfører, eller prøve å vokse ytterligere i næringslivet. Han synes det første virket langt mer givende. Han har jo, som den sittende ordføreren sier, et stort hjerte.

Gjennom årene har han hatt en uformell stil, og fremstått som både røff, brå og stor i kjeften.

Han har vært både styreleder og sjef for eliteserieklubben Tromsø IL. På slutten av 90-tallet ble det oppslag i riksdekkende medier da fotballsjefen havnet i fyllearresten etter et heftig basketak med en dørvakt ved et utested i Tromsø.

Det skjedde i en tid der Wilhelmsen allerede var omstridt i Tromsø IL. Mange støttet ham likevel. Han hadde blant annet god kontroll på økonomien i klubben, men klubbmedlemmer var misfornøyde med hans lederstil. De ville ha ham fjernet. Wilhelmsen ble oppfattet som bråkjekk, arrogant og lite ydmyk.

Men Wilhelmsen betegnes på mange måter også som en hyggelig bølle.

Journalist Skjalg Andreassen i Nordlys må ha sett at det fantes godhet i Wilhelmsen. I 1998 la følgende premiss for et portrettintervju:

«Går det an å gi et fullstendig bilde av mannen – kanskje til og med belyse dette kolossale paradoks: At han har vært så flink til å leve ut sine dårligste egenskaper for all verden, mens han har holdt sine mer sympatiske sider hemmelig.»

Wilhelmsen skulle tross kontroverser få mange nye år foran seg i sjefsstolen i Tromsø IL. Det har gitt ham utmerkelsen «æresmedlem». Etter hvert har han i ishavsbyen også blitt vel så kjent som en vellykket eiendomsinvestor.

KRITISK: Erlend Svardal Bøe, politiker for Høyre i Tromsø, håper det var et engangstilfelle at Gunnar Wilhelmsen foreslo noe han mener kan gagne ham selv. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Kritiseres for utspill

Wilhelmsens selskap TRIKO eier i dag fem sentrale bygårder i Tromsø sentrum. Gjennom TRIKO har han også gjort store investeringer blant annet i den nedlagte marinebasen Olavs Vern og vintersportsstedet Arctic Center. Wilhelmsen har sagt at han kommer til å forlate alle verv dersom han blir ordfører, men eierskapene blir stående uforandret.

Slik blir man inhabil: Ekspandér faktaboks Regjeringen om habilitet i kommuner og fylkeskommuner: Forvaltningslovens regler om inhabilitet § 6: En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak a) når han selv er part i saken. b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken; c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte. Hva må den inhabile avstå fra å gjøre? En som er inhabil må avstå fra å «tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak».

En tjenestemann eller folkevalgt kan naturligvis ikke treffe vedtak i sin egen byggesak.

Selv om en tjenestemann eller folkevalgt ikke faller inn under noen av tilknytningskategoriene i § 6 første ledd, kan vedkommende likevel bli inhabil etter en skjønnsmessig vurdering. Etter denne bestemmelsen kan en tjenestemann eller folkevalgt bli inhabil hvis det foreligger «andre særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til [tjenestemannens] upartiskhet».

Det kan ellers være et særegent forhold som kan føre til inhabilitet at tjenestemannen eller en folkevalgt har et nært vennskap eller sterkt motsetningsforhold til part i en forvaltningssak.

Folkevalgtes habilitet avgjøres av det kollegiale organet Kilde: Utdrag fra Kommunal og regionaldepartementets veileder for habilitet i kommuner og fylkeskommuner.

Selv om den politiske karrieren foreløpig er kort, får Wilhelmsen allerede kritikk for rolleblanding. Under en debatt i januar om sentrumsdød i Tromsø, foreslo ordførerkandidaten at offentlige inntekter fra parkering skulle gå til å utvikle sentrum.

Gruppeleder for Tromsø Høyre Erlend Svardal Bøe er kritisk til forslaget, ettersom Wilhelmsen er en såpass stor eiendomsbesitter.

IDRETTSSJEFER: Daværende idrettspresident Odd-Roar Thorsen, Bjørge Stensbøl og Gunnar Wilhelmsen (t.h.) rett før de i 2007 leverte NIFs søknad om å arrangere OL og Paralympics i 2018 i Tromsø. Arrangementene ble aldri avholdt i ishavsbyen. Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

– Han ville fått en fordel av at Tromsø parkering øremerker disse midlene til å oppgradere Tromsø sentrum, for da vil mest sannsynlig verdien på hans eiendommer gå opp, sier han.

Bøe sier han håper utspillet i januar var et engangstilfelle. Selv om også Gunnar Wilhelmsen skal få lov å ha meninger om hvordan sentrum kan utvikles.

– Gunnar Wilhelmsen har ytringsfrihet, men det er viktig at han er obs på sin rolle, sier Bøe.

I toppen av en bygning på kontoret sitt hos TRIKO, bruker Wilhelmsen nettopp denne ytringsfriheten til å svare på kritikken:

– Jeg spurte under debatten: Er det et alternativ at deler av parkeringsinntektene kan brukes også i sentrum, der inntektene kommer, sier han.

– Vil ikke du da som en stor grunneier være tjent med dette?

– Situasjonen er at vi har noe som heter Tromsø sentrum, og vi gårdeiere bidrar der til å løfte sentrum. Vi betaler mye penger. Gårdeierne, butikker og Tromsø kommune eier dette sammen. Det er bra for befolkningen, sier Wilhelmsen.

Ordførerkandidaten til Senterpartiet, Marlene Berntsen Bråthen, tror nettopp byutvikling kan bli en utfordring for Wilhelmsen, dersom han blir ordfører.

– Eiendommene til Wilhelmsen må ikke mikses sammen med dette, men at han gjør det beste for Tromsø, sier hun.

MYE Å GJØRE: Gunnar Wilhelmsen, her på kontoret sitt hos TRIKO AS, forteller om en hektisk tid i forberedelsene til høstens valgkamp. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Åpenhet

Hvordan skal egentlig Gunnar Wilhelmsen unngå å blande alle rollene sine? Helge Eide, direktøren for interessepolitikk i KS, kommenterer ikke Wilhelmsen spesielt, men uttaler seg generelt.

– Hvis man har betydelige forretningsmessige interesser er det viktig å være fullt åpen om det, i alle sammenhenger. Man bør være konservativ når det gjelder habilitet, sier Eide.

– Hvor konservativ skal man være?

– En grunnleggende regel i kommunestyret og fylkestinget, er at det er kollegiet som samlet vurderer om man er habil eller inhabil. Det er ikke den enkelte som bestemmer det selv, sier Eide.

Wilhelmsen selv utelukker ikke at han som ordfører kan bli inhabil, men mener det – tross hans næringsinteresser – vil være svært sjelden.

– Dersom det er saker av enten juridisk eller politisk art, som berører de eierinteressene som jeg har, vil jeg tre til side. Det vil jeg gjøre gjennomgående. Ikke bare i kommunestyret, men også når Arbeiderpartiet har gruppemøte.

På kommunestyremøtene vil han orientere om at sakene der hans habilitet kommer opp, må tas til slutt. Da vil han gå fra ordførerplassen, og ikke være med i diskusjonen.

– Og jeg skal sette meg på benken i kommunestyret, svarer Wilhelmsen.

EIENDOMSMAKT: Gunnar Wilhelmsens eiendommer i Tromsø. Gjennom forskjellige selskaper, under morsselskapet TRIKO, eier Wilhelmsen fem store bygårder i det mest sentrale Tromsø sentrum. TRIKO må også forholde seg til en rekke naboer (innenfor ringene), og mulige reguleringsplaner. Foto: Håvar Larsen (illustrasjon) / NRK

Konkurrenter og naboer

Men hva skjer om selskap Wilhelmsen anser som konkurrenter ønsker å få en reguleringsplan vurdert? På spørsmål om han har laget en oversikt over hvilke selskaper han er inhabil overfor, svarer Wilhelmsen kort.

– Nei.

– Dersom du blir ordfører, anser du deg som inhabil overfor noen konkurrerende aktører i næringslivet?

– Det vurderes fra sak til sak.

– Men hvordan vil du håndtere en reguleringsplan fra en av dine eventuelle konkurrenter?

– Det tas fra sak til sak.

– Hvor går grensen for habilitet dersom naboer til dine bygårder vil bygge ut?

– Det tar jeg fra sak til sak.

Wilhelmsen ønsker ikke å utdype noen av disse svarene.

OMDØMMEMESSIG HABILITET: Erlend Svardal Bøe (H) oppfordrer sin politiske motstander Gunnar Wilhelmsen til å tenke på omdømmet, ikke bare den juridiske habilitet. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Bør trå varsomt

Kjell Arne Røvik sier habilitet handler om det legale – altså å holde sin sti rein – men også det legitime. Det folk og andre politikere oppfatter.

– Er du en aktør som eier mye får du oppmerksomhet rundt deg, og det er viktig å trø varsomt. Veldig varsomt, sier Rørvik.

Gruppelederen i Tromsø Høyre, Erlend Svardal Bøe, sier det ofte er slik at man kun vurderer den juridiske habiliteten. Men vel så viktig for politikere er også den omdømmemessige habiliteten.

Bøe mener befolkningen må se at det er åpne linjer, at det ikke blir tatt beslutninger i lukkede fora. Senterpartiets Marlene Berntsen Bråthen mener nettopp den omdømmemessige habiliteten kan bli en utfordring for Wilhelmsen:

– Wilhelmsen kjenner mange i næringslivet. Jeg tror han kan bli satt i mange situasjoner der folk tenker at han jobber for andre eller sine nærmeste, og ikke for innbyggerne. Jeg tror han kan få et problem, sier hun.

Wilhelmsen sier han er forberedt på hvordan han kan bli sett utenfra, av befolkningen. At enkelte kan spekulere i om han vil bruke politikken til å berike seg selv.

– Det er bare ett ord for det, og det er å være ryddig. Er man ryddig, bruker kommuneadvokaten riktig og har politikerforståelsen av habilitet, ser jeg ikke på dette som et problem, sier han.

«Gutteklubben Kuken»

Etter et fullvoksent liv i toppen av næringslivet i Tromsø, har Wilhelmsen altså et stort nettverk i byen.

I vinter fikk han oppmerksomhet i nasjonale medier for å være en del av «gutteklubben Kuken». Dette er et nettverk av lokale samfunnstopper i blant annet politikken. Nettverket spenner tilbake helt til 80-tallet. Wilhelmsen mener navnet «Gutteklubben Kuken» ikke har vært i bruk på lang tid, og at det først og fremst dreier seg om en vennegjeng.

Men i en slik nettverk av samfunnstopper, hvordan skal egentlig folk vite at beslutninger aldri tas i lukkede fora?

– Jeg kan garantere at det aldri har blitt tatt noen politiske beslutninger i lukkede fora når jeg har vært til stede. Vi er en kompisgjeng som møtes over en pils, sier Wilhelmsen.

PÅ HJEMMEBANE: Gunnar Wilhelmsen der han bor, jobber, eier og leier ut: Tromsø sentrum. Eiendomsinvestoren og den tidligere sjefen for fotballaget Tromsø IL er nå blitt Ap-topp og ordførerkandidat. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Wilhelmsen er klar på at han vil fortsette å møte denne gjengen, også dersom han blir ordfører. Han mener han må kunne få lov å ha kompiser, som alle andre.

Men kan man bli inhabil overfor kompiser? Helge Eide i KS påpeker at man i utgangspunktet ikke blir inhabil overfor venner, dersom man skal medvirke i beslutninger som angår dem.

– Såkalte nære venner er ikke eksplisitt nevnt i forvaltningsloven om habilitet. Der er det slektskap som er klart definert. Men du har regelen om «andre særegne forhold», sier Eide.

Den regelen har ordfører Kristin Røymo blitt kjent med. Hun er for eksempel nær venn med ekteparet Anne Marit Bjørnflaten og Gunnar Wilhelmsen, og er inhabil i saker som angår dem.

Wilhelmsen tror ikke hans eget nettverk vil bli en brems for ham, dersom han blir ordfører:

– Det gjenstår å se. Jeg er ikke bekymret. Jeg skal være helt ryddig på det. Hvis Herman Kristoffersen (venn og tidl. ordfører) skal bygge et naust i Tromvika, så er ikke jeg inhabil. Men hvis kommuneadvokaten mener jeg er det, så tar jeg det til etterretning, sier han.

Professor Rørvik ved UiT gir Wilhelmsen gode skussmål for hva han har vist så langt i den spede valgkamp.

– Et stikkord i det norske demokratiet er transparens. At du ikke skyver noe under teppet. Slik jeg ser det har Wilhelmsen vært åpen.

Tross sin skepsis er Marlene Berntsen Bråthen enig i at Wilhelmsen så langt har vært åpen:

– Wilhelmsen har sagt klart ifra at han ønsker å skille rollene sine.

ÅPENHET: Gunnar Wilhelmsen, som her sammen med Tromsøs røde koalisjon i april blir intervjuet av Nordlys, er tydelig på at åpenhet er nøkkelen til tillit. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Stor formue

Noen vil kanskje hevde at selv om Gunnar Wilhelmsen er politisk rød, så lever han et blått liv. Wilhelmsen er rik, slik som Ap-leder Jonas Gahr Støre. Ligningen for 2017 viser at Wilhelmsen er god for 36,3 millioner kroner.

– Hvor stor formue har du?

– Det er umulig å svare på, sier Wilhelmsen.

– Men er det mer enn det du står oppført med?

– Ja, i næringslivet kaller man det for underliggende verdier. Det er alt etter som. Altså om noen er interessert i å kjøpe.

– Så du har aldri prøvd å regne ut hvor stor formue du omtrent har?

– Det eneste jeg kan si med bra sikkerhet er at den er større enn de 36 millionene.

Professor Johan Aulstad ved UiT synes ikke det generelt er problematisk at personer med mye penger blir sentrale politikere. Ingen grupper i samfunnet skal være fratatt muligheten til å bli folkevalgt, heller ikke de rike.

– Hvis folket vil velge en person som har høy formue og lever et luksusliv, så er jo det noe folket skal kunne velge. I motsatt fall, om de ikke vil ha det, skal de kunne velge det også, sier han.

Mange i næringslivet legger seg til høyre i politikken, men ikke Gunnar Wilhelmsen. Han har vokst opp i et sosialdemokratisk hjem.

– Jeg har vokst med det helt inntil hjertet mitt, sier han.

Wilhelmsen er ikke bekymret for at hans næringsimperium ikke oppfattes som forenelig med arbeiderbevegelsens verdier.

– Jeg har holdt til på venstresiden i politikken, og stemt blant annet SV. De siste 20 årene har jeg stemt Arbeiderpartiet. Jeg står trygt plantet i sosialdemokratiet, og i sosialdemokratiet er det helt legitimt å tjene penger, sier han.

Wilhelmsen sier han ikke har merket fordommer som rik sosialdemokrat:

– Man skal være villig til å betale skatt og interessert i rettferdig fordeling. Det er bare bra at næringslivsfolk kommer inn i politikken.

LES OGSÅ: