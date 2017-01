Steile fronter i LoVeSe-debatt

Oljemotstanderne tror ikke på løftet om flere hundre, ja, kanskje tusenvis av arbeidsplasser dersom det blir oljevirksomhet utafor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det kom fram på et godt besøkt folkemøte i Tromsø torsdag kveld.

Norges nye olje- og energiminister, Terje Søviknes, hadde sin første nordnorske debatt om temaet på dette Tromsø-møtet.

Olje-og energiminister Terje Søviknes snakker om hvor heldige Norge er som har olja. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Vi er en fantastiske heldig nasjon, et folkeslag som har dette utgangspunktet, sa olje- og energiminister Terje Søviknes om olje- og gassressursene han vil kartlegge og utvinne i Lototen, Vesterålen og Senja.

Går mot uansett

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre som altså er regjeringas ene støtteparti, sier det å beholde Lofoten, Vesterålen og Senja oljefritt er den viktigste saken ved høstens valg, som den var det for fire pr siden.

– Utelukker du uansett regjeringssammensetning åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja?

– Ja, vi kommer til å gå imot åpning uansett hvordan Stortinget ser ut, og vi kommer til å bruke vår posisjon til å holde dette området oljefritt.

– Fiskerne blåser av samliv

På folkemøtet om LoVeSe under Arctic Frontiers var også ledere av Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Wenche Cumming. Hun imøtegikk oljetilhengerne som lover mange arbeidsplasser hvis området blir konsekvensutredet og senere åpnet for oljeaktivitet. Og hun tror ikke på et samliv mellom olje og fisk:

Wenche Cumming avviser oljetilhengernes tall om mange arbeidsplasser. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

– Jeg var på Myre forleden kveld, og fiskerne der blåster av påstanden om at oljesøl ikke vil skade fiskebestanden, sa Wenche Cumming.

Hun er sikker på at fiskernes hverdagserfaringer er andre enn det forskerne hevder. De er sikker på at det oppstår arealkonflikt selv om mange mener olje og fisk kan leve hånd i hånd.

Aina Holm Andersen var blant tilhørerne i folkemøtet.

– Jeg mener det ikke bør bli noen oljeaktivitet, for fiskens del, sier hun.

Marianne Frantzen kom på folkemøtet fordi hun arbeider med effekten av olje på miljøet. Og hun ville høre argumentene som føres i marka fra begge sider.

Svein Thomassen mener man må ha forståelse for oljeindustriens framtid. Han tror ikke det grønne skiftet er mulig uten at man kombinerer det med en forsvarlig drift av olje og gass